港立會選舉拿20席仍是最大黨 民建聯流失逾24萬票

香港 新一屆立法會選舉結果出爐，民建聯以20席續居第一大黨，在90席中占約22%，較上屆再多取得一席。不過，該黨總得票由上次逾69.5萬票回落至約44.7萬票，流失超過24.8萬選票，跌幅35.7%。主席陳克勤表示，整體票數受多種因素影響，會檢討政綱是否回應市民期望。

明報報導，將今屆選舉結果與上屆2021年比較，本屆派出26人參選的民建聯，即使在部分地區直選派多於一人參選，最終每區均僅取一席，與上屆相同；選委會界別全勝取8席，比上屆多3席；惟功能界別只取得漁農界和人大政協界別兩席，比上屆少兩席。

爭連任的港島西陳學鋒、九龍西鄭泳舜、九龍中李慧琼、新界東陳克勤和新界西北周浩鼎勝選，但全部「跌票」，其中上屆直選「票王」、「票后」周浩鼎和李慧琼上屆各取9萬多票，今屆分別減少5萬及4萬多票。

對於是否因大埔宏福苑 火災影響選情，陳克勤昨稱有人借事件抹黑民建聯，影響選情。他又說，今屆各選區競爭激烈，不少人政綱與民建聯接近且可行，而其他競逐連任的直選議員得票率均下跌，反映選民有更多選擇，選票亦流向不同政團。

報導指出，工聯會於2021年取8席，包括地區直選3席、選委會界別3席和功能界別2席；其後麥美娟加入政府任民青局長。本屆工聯會派9人出戰直選，最終只有競逐連任的港島東吳秋北、九龍東鄧家彪和新界西南陳穎欣勝出，惟3人得票均較上屆少，其中鄧以53675票成今屆「票王」，但得票比上屆6.5萬多票少11361票。

工聯會今屆派3人出選勞工界功能界別，保住兩席，選委會界別則派4人取2席。上屆派9人參選的工聯會，今次整體得票不跌反升。