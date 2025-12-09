都會大學頒4榮譽博士 醫護先驅、賭王三太等4人獲肯定

香港都會大學校長林群聲教授讚揚四位榮譽博士，在各自方面持續作出的重要貢獻。（取材自香港都會大學）

香港 都會大學於8日舉辦2025年度榮譽博士學位頒授典禮，向4位傑出人士授予榮譽，包括前醫管局護理總行政經理馮玉娟教授、已故何鴻燊三太何陳婉珍、香港珠寶玉石廠商會理事長冼雅恩，以及中央美術學院前副院長徐冰，以表彰他們在各領域的卓越表現及對社會的深遠貢獻。

香港01報導，典禮開始前，全場站立默哀一分鐘，悼念大埔宏福苑火災罹難者。

在典禮上，都大校長林群聲向4位榮譽博士致以祝賀及敬意，並讚揚他們在經濟、社會和文化發展方面持續作出的重要貢獻，充分體現大學重視的價值，以及致力透過教育推動社會進步的堅定信念。

根據校方簡介，馮玉娟為護理領域的先驅人物，她於SARS疫情 期間獲委任為黃大仙醫院署理醫院行政總監，帶領團隊將醫院轉型為全港首間「沙士」康復醫院。她獲國際紅十字會頒授「南丁格爾獎章」，並於2013年獲政府頒授「銅紫荊星章」。她現為都大護理及健康學院名譽教授，並擔任香港護理及助產專科學院院長。

何陳婉珍則多年來熱心服務社會，對教育、社會福利、醫療服務，以至香港及內地的藝術與文化發展，均有卓越貢獻。她慨捐款予都大，創立「何陳婉珍粵劇研藝中心」，獲大學頒授香港都會大學基金會榮譽會長榮 銜。

報導指出，冼雅恩是萬雅珠寶有限公司董事兼總經理，他現任香港金銀首飾工商總會榮譽顧問、香港寶石學協會翡翠標準業界顧問，以及香港青年工業家協會榮譽會長，熱心扶持年輕一代。

徐冰教授擅於將中國傳統文化與當代元素融會貫通，突破文化界限，作品遍布世界各大博物館及藝術機構。他在藝術教育方面貢獻良多，自2024年起獲香港文化體育及旅遊局委任為「文化推廣大使」。