我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

都會大學頒4榮譽博士 醫護先驅、賭王三太等4人獲肯定

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港都會大學校長林群聲教授讚揚四位榮譽博士，在各自方面持續作出的重要貢獻。（取材自香港都會大學）
香港都會大學校長林群聲教授讚揚四位榮譽博士，在各自方面持續作出的重要貢獻。（取材自香港都會大學）

香港都會大學於8日舉辦2025年度榮譽博士學位頒授典禮，向4位傑出人士授予榮譽，包括前醫管局護理總行政經理馮玉娟教授、已故何鴻燊三太何陳婉珍、香港珠寶玉石廠商會理事長冼雅恩，以及中央美術學院前副院長徐冰，以表彰他們在各領域的卓越表現及對社會的深遠貢獻。

香港01報導，典禮開始前，全場站立默哀一分鐘，悼念大埔宏福苑火災罹難者。

在典禮上，都大校長林群聲向4位榮譽博士致以祝賀及敬意，並讚揚他們在經濟、社會和文化發展方面持續作出的重要貢獻，充分體現大學重視的價值，以及致力透過教育推動社會進步的堅定信念。

根據校方簡介，馮玉娟為護理領域的先驅人物，她於SARS疫情期間獲委任為黃大仙醫院署理醫院行政總監，帶領團隊將醫院轉型為全港首間「沙士」康復醫院。她獲國際紅十字會頒授「南丁格爾獎章」，並於2013年獲政府頒授「銅紫荊星章」。她現為都大護理及健康學院名譽教授，並擔任香港護理及助產專科學院院長。

何陳婉珍則多年來熱心服務社會，對教育、社會福利、醫療服務，以至香港及內地的藝術與文化發展，均有卓越貢獻。她慨捐款予都大，創立「何陳婉珍粵劇研藝中心」，獲大學頒授香港都會大學基金會榮譽會長榮銜。

 報導指出，冼雅恩是萬雅珠寶有限公司董事兼總經理，他現任香港金銀首飾工商總會榮譽顧問、香港寶石學協會翡翠標準業界顧問，以及香港青年工業家協會榮譽會長，熱心扶持年輕一代。

徐冰教授擅於將中國傳統文化與當代元素融會貫通，突破文化界限，作品遍布世界各大博物館及藝術機構。他在藝術教育方面貢獻良多，自2024年起獲香港文化體育及旅遊局委任為「文化推廣大使」。

香港 疫情 長榮

上一則

港船在芬蘭灣公海損天然氣管、通訊電纜 中船長擬認毀壞罪

下一則

港立會選舉拿20席仍是最大黨 民建聯流失逾24萬票

延伸閱讀

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分

香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分
走下神壇？AI衝擊外語專業 中國多所大學停招

走下神壇？AI衝擊外語專業 中國多所大學停招
前加國情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技

前加國情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？