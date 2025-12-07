香港立法會今選舉 3成票站禁拉票區縮水 特首巡票站籲踴躍投票

香港第8屆立法會選舉7日投票，圖為特首李家超（左四）等人6日視察投票站。（中新社）

第8屆立法會選舉7日舉行，約413萬名地方選區選民、近19萬名功能界別選民／獲授權代表及所有選舉委員會委員，將投票 選出新一屆立法會共90名議員。

大公報報導，特首李家超6日到位於東涌文東路體育館的一般投票站，以及設於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境 投票站，視察票站的場地布置及工作人員準備情況。多位港府 官員近日亦視察全港多個票站，為工作人員打氣。他們同時呼籲全港選民7日積極投票，選出有抱負、有承擔、有能力的新一屆立法會議員，與港府攜手努力，做好火災善後重建復常的工作，以及推動經濟民生發展，共創未來。

香港第8屆立法會選舉7日投票，圖為特首李家超（右五）等人6日視察投票站。（中新社）

李家超6日在社交平台發文表示，選舉事務處總結2023年區議會選舉的成功經驗，在此次立法會選舉中，除了於上水設立4個鄰近邊境投票站外，新增港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及香港國際機場2號客運大樓兩處的邊境投票站，進一步便利往返內地及海外的選民，以及方便需要在兩個地點值勤、並已作預先登記的選民投票。今年還推出多項新投票安排措施，包括增設院舍外展投票站，以及設立專屬投票站便利公務員、醫管局醫護人員及少數族裔人士投票。

香港第8屆立法會選舉7日投票，圖為特首李家超（左二）等人6日視察投票站與投票站工作人員交流。（中新社）

另據明報報導，受大埔宏福苑5級火影響，選前氣氛較以往平靜，港府取消原定6日舉行的選舉繽紛日，政黨或候選人亦未見有大型拉票活動。統計今屆612個一般票站，544個為前年區選票站，當中約27%的禁止拉票區（下稱禁區）範圍縮小，其中大埔區逾9成票站的禁區「縮水」，比率最高。設於灣仔會展的選委會界別票站，禁區更是大縮99.9%。

選舉事務處稱，選舉主任畫定禁區時會考慮票站的現場環境和實際情況，目的是保障選民進出票站時不受騷擾、不影響票站正常運作，同時顧及候選人拉票需要。

前年區議會選舉約九成票站縮小禁區，部分於今屆進一步縮細。連同上屆立法會選舉比較，撇除不屬上屆立選的一般票站，逾九成票站的禁區在區選縮小後，今屆「一縮再縮」。今屆亦有8個票站禁區範圍擴大。

選委界議員江玉歡贊成縮小選委界票站的禁區，認為近年候選人拉票有秩序，因此縮小禁區屬合理。至於縮減禁區會否影響選民投票前的「冷靜期」，她相信選民早已決定投票對象，不擔憂影響投票前「過冷河」。