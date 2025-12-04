藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨

香港宏福苑大火死亡人數，3日已增至159人。（中通社）

針對香港 部分民間人士對宏福苑 大火的質疑，北京駐港國安公署3日晚發表措辭強硬的談話，聲稱「法網 恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，還說「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」都一定會終生追究、遭嚴懲。

北京駐港國安公署3日晚以不具名發言人宣稱，「一小撮外部敵對勢力藉災生事，趁火作亂」，打著「為民請願」旗號，複製「修例風波（反送中）」手法，透過「扶植、操縱其香港代理人，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現黑暴亂象，用心險惡，行徑卑劣，人神共憤」。

該署接著聲稱，「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」。隨著香港國安法、國安條例等「深入實施」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。現在還有人「妄圖挑動民眾重拾抗爭記憶，製造亂港逆流，再掀顏色革命，是癡心妄想，絕不可能得逞」。

香港宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，包括香港政黨「民協」主席廖成利在內的民間人士，原定2日下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨時通知媒體，指「因『有部門』通知，記者會需要取消」。隨後即傳出消息，指廖成利等人事前即被港警國安處「邀請會面」。

在此之前，有香港民眾發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」聯署。但發起人之一的關靖豐卻在11月29日被國安處拘捕，30日又接著逮捕前屯門區議員張錦雄及1名李姓女義工。目前已知關靖豐及張錦雄於12月1日獲得保釋，引發外界質疑。

大公報報導，港警國安處3日以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名26歲內地籍男子。被捕人為姓陳的YouTuber「Kenny」，他在全港眾志成城全力救災，對不幸罹難者表達沉重哀悼之際，在社交平台發布影片大放厥詞，毫無人性地在社交平台發表惡毒的言論來「抽水」以博取流量。