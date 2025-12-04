我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨

香港新聞組／香港4日電
香港宏福苑大火死亡人數，3日已增至159人。（中通社）
香港宏福苑大火死亡人數，3日已增至159人。（中通社）

針對香港部分民間人士對宏福苑大火的質疑，北京駐港國安公署3日晚發表措辭強硬的談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，還說「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」都一定會終生追究、遭嚴懲。

北京駐港國安公署3日晚以不具名發言人宣稱，「一小撮外部敵對勢力藉災生事，趁火作亂」，打著「為民請願」旗號，複製「修例風波（反送中）」手法，透過「扶植、操縱其香港代理人，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現黑暴亂象，用心險惡，行徑卑劣，人神共憤」。

該署接著聲稱，「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」。隨著香港國安法、國安條例等「深入實施」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。現在還有人「妄圖挑動民眾重拾抗爭記憶，製造亂港逆流，再掀顏色革命，是癡心妄想，絕不可能得逞」。

香港宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，包括香港政黨「民協」主席廖成利在內的民間人士，原定2日下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨時通知媒體，指「因『有部門』通知，記者會需要取消」。隨後即傳出消息，指廖成利等人事前即被港警國安處「邀請會面」。

在此之前，有香港民眾發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」聯署。但發起人之一的關靖豐卻在11月29日被國安處拘捕，30日又接著逮捕前屯門區議員張錦雄及1名李姓女義工。目前已知關靖豐及張錦雄於12月1日獲得保釋，引發外界質疑。

大公報報導，港警國安處3日以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名26歲內地籍男子。被捕人為姓陳的YouTuber「Kenny」，他在全港眾志成城全力救災，對不幸罹難者表達沉重哀悼之際，在社交平台發布影片大放厥詞，毫無人性地在社交平台發表惡毒的言論來「抽水」以博取流量。

香港 宏福苑 法網

上一則

新加坡金獅大賞 「破•地獄」「爸爸」…3港片奪12大獎

下一則

行程有衝突？ 荷經濟大臣取消訪中 安世爭議再添變數

延伸閱讀

宏福苑唯一未著火大廈 開放居民返家取物

宏福苑唯一未著火大廈 開放居民返家取物
香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯
中駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣

中駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣
危害國安 港府「刊憲」2海外組織禁在香港運作

危害國安 港府「刊憲」2海外組織禁在香港運作

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人