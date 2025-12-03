黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

黎崇恩(圖)希望美國總統川普和英國首相施凱爾能夠繼續向中國提出有關父親黎智英的問題，父親是英國公民。(路透資料照)

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英 ，已被囚接近5年。黎智英子女日前接受法新社訪問時透露，黎入獄後健康大為轉差，指甲變成紫灰色和綠色並逐漸脫落，牙齒也開始腐爛，比以前虛弱很多。

法社新3日刊登黎智英女兒黎采及兒子黎崇恩的訪問，這是黎采首次公開接受媒體訪問。報導表示，黎采正在華盛頓，家人也在華盛頓尋求外界對父親的支持。

黎智英將於12月8日在獄中度過78歲生日。黎的子女表示，患有糖尿病 的黎智英被單獨囚禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達攝氏44度。

黎采表示，她離開香港 前數月曾到監獄探視父親。她說，父親明顯瘦了很多，而且比以前虛弱很多；指甲在脫落之前變成紫灰色或綠色，牙齒也開始腐爛。

黎采表示，獄警拒絕讓本身是天主教徒的父親領聖餐，並在知道黎智英喜歡吃咖哩汁後，沒有再給他咖哩汁。

黎崇恩在訪問中表示，希望美國總統川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）能夠繼續向中國提出有關父親的問題，父親是英國公民。

黎崇恩表示，把父親送上飛機送走只需要2小時，「這樣做是人道的，也是正確的」，「他們已經讓他受夠了這種折磨。」

黎智英被控違反香港國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，2020年12月底被關押後不准保釋，之後被法庭判欺詐罪罪名成立，被判囚5年9個月。

黎智英被控違反國安法的案件，檢辯雙方已完成結案陳詞，正等待法庭判決。