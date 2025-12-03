13歲少女阻止「仙人跳」 遭「童黨」綁架性侵 主犯判囚8年

香港 13歲少女2021年疑為朋友出頭得罪黑幫，遭受「童黨」綁架圍毆、拍裸照及性侵。3男1女經審訊被裁定綁架及強姦等罪成。高等法院指出，主謀判監禁8年，其餘2男1女則判監禁18個月和教導所。案件原定11日14日在高等法院判刑，但女童的創傷報告尚未完成，案件押後至12月2日判刑。

香港01、明報報導，13歲少女X在聖誕夜被「童黨」綁架到尖沙咀一個多人聚集的單位，被脫光衣服，赤裸著身遭多人輪流毆打及被啤酒淋頭，其中一名外號「四條哥」的中二男生，更涉嫌把她反鎖房間性侵，事後並要她拍下道歉片及承諾還款。

涉案3男1女分別否認綁架、襲擊致身體傷害、製作兒童色情物品及強姦共4罪，陪審團裁定男首領和女被告罪名全部成立，其餘被告綁架罪成。

法官張慧玲2日在高等法院判刑稱，案中至少8人參與綁架或襲擊，事主無法逃走，更被迫在陌生人面前裸體羞辱，並遭素未謀面的男主謀性侵，對她造成心理創傷。張官考慮案情和被告背景等，判主謀入獄8年，綁架罪成的被告入獄18個月，其餘兩名未滿21歲被告判入教導所。

報導指出，4名被告依次為陳宏烽（21歲）、林佑澄（19歲）、李姓女生（18歲）及職訓局學生張浩錀（20歲）。

本案源於X欲阻止友人被陳要脅參與「仙人跳」桃色敲詐，陳指摘X令他損失金錢，因而教訓X。X先遭張浩錀推埋牆，陳出言恐嚇，逼X跟隨他們到涉案房間，其間搶去其手機並開啟飛行模式，其後X更遭人拍裸照和被陳性侵。

張慧玲指出，X有黑社會背景並非「乖乖女」，但法庭不會因此不向她提供法律保障。X事後患上創傷後壓力症，覺得被相約見面的前男友林佑澄出賣，她案發時遭受武力對待，感非常驚慌，事後又在網上看到自己沒有穿衣的照片，猶如二次傷害。

報導說，被告陳宏烽2022年因販毒判囚38個月，在本案聆訊期間解雇法律代表，聲稱基於身體狀況，不可能亦未曾性侵X；就其餘被告，辯方稱林佑澄出身破碎家庭，認識現任女友後已改過自新；女被告過往曾遭欺凌，自信和判斷力有限；張浩錀則害怕若阻止陳，自己會受牽連。