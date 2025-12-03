港大火增至156死 30人仍失聯 法官領軍獨立委員會追責

香港特區政府今天表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。圖為2日民眾聚集在大樓邊臨時紀念處旁的花圈悼念區，向遇難者致哀。(路透)

香港 警方災難遇害者辨認組（DVIU）2日在宏福苑 最先起火的宏昌閣再發現5具遺骸，遇難者增至156人，目前仍有約30人失聯。為了追查樓宇工程施工疏忽，特區政府將成立由法官主持的獨立委員會，釐清八大問題。而目前，「大埔宏福苑援助基金」2日累計總額約23億元(約2.9億美元)。

大公、文匯報報導，釀成逾百人罹難的大埔宏福苑火災，承建商疑把阻燃標準不達標的棚網與達標的混合使用，行政長官李家超2日狠批該等違法行為違背良心、天理不容，顯示樓宇維修工程從施工至監督都出現嚴重疏忽，特區政府將成立由法官主持的獨立委員會，釐清八大問題，包括施工安全要求、相連利益、用料清單等，並會全面公開調查報告。他強調，必須調查到底、追責到底。

李家超表示，早前成立的調查及規管工作組正馬不停蹄徹查火災真相，跨部門調查專組正深入調查火災原因。警方至今拘捕13人涉嫌誤殺，廉政公署亦就該屋苑工程涉嫌貪污拘捕12人。

報導指出，香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」2日累計總額約23億元，李家超指出，政府會確保捐款全數用好在協助居民走出困境、重過新生活上。港府在火災後隨即啟動庇護 中心，為2500名流離失所居民轉移至過渡性房屋、房協單位、青年宿舍及酒店等暫住，現尚有約20名災民留在庇護中心。

勞工及福利局局長孫玉菡2日表示，已證實有10名外傭在火災中罹難，另有3人受傷、30多人仍下落不明。初步估計每名身故外傭家屬可獲逾50萬元(約6.4萬美元)法定補償，連同一次性20萬元慰問金及5萬元補助，約獲80萬元補償。受傷外傭亦會按留醫時間長短獲發5萬或10萬元補助；所有成功逃生的外傭，會獲發2萬元慰問金及面值2,000元八達通卡。