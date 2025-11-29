冒死闖濃煙救鄰居 住戶千字文述逃出煉獄過程

香港大埔宏福苑火勢28日晚已完全撲滅，消防人員稍後將進入樓宇內部，排查屋內是否仍有受困人員。(中通社)

大埔宏福苑 五級大火釀成重大傷亡，但在濃煙烈焰之間，仍有市民展現出堅毅的人性光輝。住在宏昌閣2樓的男住戶阿Will，在火場中與死神周旋兩個半小時，不但讓自己最終脫險，更在走廊傳出求救聲時，冒著黑煙與高熱，衝出單位救回一對鄰居夫婦。他事後表示，自己從來不求被稱為英雄，只是做了良心告訴他要做的事。

綜合香港 01、大公報報導，火災發生當日，阿Will在屋內休息，接到妻子來電才知道大樓發生火警。由於沒有聽到警鐘，他起初以為只是小事，但當打開大門的一瞬間，濃煙瞬即撲面湧入，他立即意識到事態嚴重。

他憶述，當時走廊黑得伸手不見五指，空氣中瀰漫刺鼻氣味，每呼一口氣都感到喉嚨灼熱。其間，他聽到走廊傳來急促求救聲，儘管知道外面危險萬分，他仍決定打開房門衝出。

他形容濃煙不到十秒便令眼睛不停流淚，呼吸困難，他憑著觸感成功抓到鄰居手臂，將那對夫婦拖回單位，並立即叫他們濕毛巾、開小風扇，盡力爭取可呼吸的空間。

三人被困期間，他一方面安撫驚惶失措的鄰居，一方面將濕大毛巾放在門旁，以便隨時衝出去時能保護身體。他坦言自己內心十分恐懼，甚至透過訊息向朋友交代後事。他沒有聯絡妻子，只怕她情緒崩潰。

不過，他仍假裝鎮定，陪著鄰居一同等待救援。期間有人告訴他火勢強烈可能令窗戶爆裂，他一度心中一沉，深怕火舌會直接燒入屋內。他說：「當時真的覺得死神就在身邊。」

直到消防員破門而入，先將那對夫婦救走，他仍選擇留在原地，等下一輪救援。最終，他成功獲救送院。重見妻兒一刻，女兒一句「爸爸沒死呀」令他忍不住落淚。他說，比起一切稱讚，「家人平安」才是最大意義。

阿Will事後在社交平台撰文還原驚魂歷程，引來大批網民留言致意。他則再次強調，自己不是英雄，只希望大家珍惜當下，也希望災民能堅強面對未來。