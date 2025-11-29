全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告

不少外媒指出，這場致命火災凸顯建築工程中使用易燃竹棚和網狀物的風險。(新華社)

香港 大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災擴散有關，港府 發展局聯同屋宇署27日與建造業界會面，官方啟動特別行動，要求對正在進行的工程覆核棚架保護網等物料的紀錄，包括狀況是否良好，是否符合阻燃標準，並在7日內提交報告。

據港府新聞公報網，發展局、屋宇署27日與建造業界會面，會議由發展局局長甯漢豪主持，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。

甯漢豪表示，雖然這次慘劇疑是業內有違規行為而造成，並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，縱然使用竹棚架在香港有長久歷史，為令社會安心，政府認為應該擬定路線圖，盡快改用金屬棚架。

業者則要求，應在擬定路線圖時考慮竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力、金屬棚架的來源要有穩定供應、金屬棚架的運輸和儲存安排。

而根據香港建造業議會公布的截至2024年底「指定工種有效註冊人數」統計，竹棚工註冊半熟練技工有473人，註冊半熟練技工有2043，總數為2516人。

路透報導，這場致命火災凸顯了其在建築工程中使用易燃竹棚和網狀物的風險，為何全世界唯獨香港還在用。香港特首李家超表示，官員已與業界代表會面，討論改用金屬鷹架的方案。

澳洲 西雪梨大學建築專家Ehsan Noroozinejad表示：「竹子輕便、便宜、搭建速度快，保證了工程的靈活性。」在香港這樣人口密集的城市，竹竿更容易在狹小的空間內安裝和拆卸。如果發生倒塌事故，竹竿亦被認為比沉重的金屬桿更安全。

香港01報導，對於竹棚導致火勢加大的指責，前天文台台長林超英發文指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，他質疑為何「被追究的對象竟然是不易燒著的竹？」