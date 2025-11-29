惡火奪128命 初判發泡膠板是禍首 港府降半旗3天致哀

香港宏福苑社區大火逾百人死亡，港府說，最初起火位置是宏昌閣低層外的圍網，燒到發泡膠板後，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。(美聯社)

香港 大埔宏福苑 5級火造成至少128人死、79人傷，至今仍有約200人下落不明，起火原因備受關注。港府 證實，據初步掌握資料，最初起火位置是在宏昌閣低層外的圍網，之後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。據悉，這是香港77年來最嚴重的火災。港府昨晚宣布，今天起至12月1日一連三天國旗與區旗降半旗致哀。

大火過後，仍有約200人下落不明，有市民貼出尋人啟事。(歐新社)

香港電台報導，保安局局長鄧炳強28日表示，初步化驗結果，棚架圍網達到阻燃要求，但包圍大廈窗戶的發泡膠板屬高度易燃，初判最先起火位置是在宏昌閣低層外的圍網，燒到發泡膠板後，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層，短時間內波及宏福苑其他6座樓宇。

鄧炳強指出，大火引燃窗戶的發泡膠板令玻璃爆破，火勢急速增強蔓延至室內，最終釀成災難。他也提及，燒斷的竹枝飛墜，也引致其他樓層著火，並強調起火原因有待進一步調查。

鄧炳強說，這次救火面對很大困難，火勢蔓延異常迅速，短時間波及7座樓宇；高層棚架不斷跌下來，堵塞緊急車輛出口及大廈出入口，嚴重阻礙消防救援，消防旋轉台鋼梯車難停泊於最佳作業位置。同時因為樓宇火勢非常猛烈，現場溫度非常高，達500℃以上，消防員滅火時不易推進至其他樓層，樓宇空間亦非常狹窄，限制每層可以工作的人手數目；單位雜物亦相當多，個別單位死灰復燃，大大增加工作的難度。

被問及有相片及影片顯示有工人在棚架吸煙，由此引致火警的可能性有多大？鄧炳強回應，根據目前掌握到的情況，相信是宏昌閣低層開始起火。

另經消防檢查發現八座大廈火警警鈴無法有效操作，「有開但無聲響」，將對設備商採取執法行動。目前，港警已進行全方位取證和調查，廉政公署也將調查涉及維修宏福苑工程貪腐情況，兩天下來至少拘捕工程顧問、棚架包商11人。

這是1948年石塘咀倉庫大火以來，香港死傷最嚴重的火災。宏福苑社區於1983年建成，有8座樓，提供近2000個住房單位，總人口近5000人。港媒報導，居民曾抗議8座樓同時對外牆維修，工程透明度不足，還曾見工人在竹棚吸菸等。

港府已成立3億港元基金協助居民，在前日宣布發1萬港元緊急救助金後，昨天再向每名死者家屬發放20萬港元慰問金。下周起並為每戶受影響家庭提供5萬港元生活津貼。