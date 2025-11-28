我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

香港大火／官方要求建案7天內交棚架阻燃性報告 將推改用金屬棚架

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港一場歷史性大火除了至今導致近百人死亡外，也引起各界對使用竹子搭建大樓工作棚（鷹架）的爭論。（中央社）
香港一場歷史性大火除了至今導致近百人死亡外，也引起各界對使用竹子搭建大樓工作棚（鷹架）的爭論。（中央社）

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災的擴散有所聯繫，港府發展局聯同屋宇署27日與建造業界會面，官方啟動特別行動，要求對正在進行的工程，覆核棚架保護網等物料的紀錄或測試文件，包括狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準和要求，並在7日內提交報告。

香港消防處指出，截至上午6時，火警共造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

據港府新聞公報網，發展局聯同屋宇署27日與建造業界會面，商討與業界相關的跟進工作。會議由發展局局長甯漢豪主持，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。甯漢豪向業者闡述有關部門的跟進巡查工作，要求業界積極配合。

屋宇署及房屋局獨立審查組27日啟動特別行動，向註冊建築專業人士及承建商發出通告函件，要求他們就正進行中的工程，無論是興建新樓或是現樓維修，覆核棚架保護網等物料的紀錄或測試文件，包括狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準和要求，並且在7日內向部門提交報告。部門會抽查個案以抽取樣本進行測試。工務工程中的樓宇項目，建築署要求承建商在7日內覆核並提交上述相關資料，建築署亦會抽取樣本進行測試。

另外，對於正進行外牆大維修而有搭建棚架保護網的現存樓宇，屋宇署及房屋局獨立審查組（後者負責居屋屋苑）也已啟動特別行動，分批巡查全部項目，主動檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的紀錄或測試文件，並抽取樣本進行測試。

甯漢豪表示，雖然這次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，縱然使用竹棚架在香港有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。

業者則要求，應在擬定路線圖時考慮竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力、金屬棚架的來源要有穩定供應、金屬棚架的運輸和儲存安排。

而根據香港建造業議會公布的截至2024年底「指定工種有效註冊人數」統計，竹棚工註冊半熟練技工有473人，註冊半熟練技工有2043，總數為2516人。

香港01報導，對於竹棚導致火勢加大的指責，前天文台台長林超英發文指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，他質疑為何「被追究的對象竟然是不易燒著的竹？」

香港 港府 宏福苑

上一則

促生育 四川省新規：婚假由5日延長至最多25日

下一則

「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現

延伸閱讀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀
香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元
大埔公寓惡火 分析：成中國掌控香港能力嚴峻考驗

大埔公寓惡火 分析：成中國掌控香港能力嚴峻考驗
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險