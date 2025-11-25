危國安？香港議會、香港民主建國聯盟恐遭禁

我的頻道

香港新聞組╱香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

早前多人因參與「香港議會」及「香港民主建國聯盟」，涉嫌干犯國安罪行被通緝或被捕。香港保安局長擬根據《維護國家安全條例》作出命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港繼續運作，昨日分別向該兩個組織發出書面通知，讓以上組織可在命令發出前作申述。

大公報報導，保安局昨日表示，局長審視相關資料後，初步認為兩個組織的運作有顛覆國家政權的目的，包括推動「自決」、制定香港「憲法」，甚至意圖推翻或破壞《中華人民共和國憲法》確立的根本制度，或顛覆中央或特區政權機關。若最終決定禁止，兩組織將成為「受禁組織」，任何人參與其活動、煽惑他人成為成員、提供援助或牟取會費等行為，即屬犯罪，經定罪最高可處罰款100萬元(港幣，下同，約12.9萬美元)及監禁14年。

保安局強調，危害國家安全是極嚴重的罪行，其行為可能造成嚴重後果。特區政府將全面、準確地執行國安法及相關法律，依法防範、制止及懲治危害國安行為，包括禁止受禁組織在特區運作。

明報報導，今年7月底，警方國安處懸紅通緝19人，涉及在境外籌組或參與「香港議會」，包括發起人袁弓弓。至於「香港民主建國聯盟」，國安處7月拘捕4名成員，其中3人被控串謀分裂國家罪，其中一名未成年被告已於本月27日判刑，其餘兩名被告案件仍在審理中。

保安局表示，命令在最終生效前，兩個組織仍可提出申述，體現依法審慎程序。局方重申，維護國家安全是香港特區政府的重要責任，將依法有效防範危害國家安全的行為與活動。

