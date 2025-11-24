香港故宮埃及展4天吸1.6萬人 周末擠爆 市民等票4小時

「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5000年的古埃及瑰寶。（中新社）

香港故宮 文化博物館與埃及 最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」20日起開展。22日展覽首個周末，有參觀者表示要排隊一小時以上始能進場，有參觀者抱怨要輪候多時而要求退票；23日周日，故宮館因應訪客眾多，早上11時起一度停售現場門票，直至下午3時半起始恢復售票，有市民因此「等票」4小時。

香港01、明報報導，故宮文化博物館表示，過去四天，展覽共接待了逾1.6萬人 ，周末人流高峰期間，現場人流管理方面也面臨一定挑戰。香港故宮感謝入場人士的理解與耐心，稱會持續檢討安排，期望帶來更完善的參觀體驗。

這次的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」號稱香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，展出250件來自7間埃及博物館及薩卡拉考古遺址的古埃及展品，包括法老與諸神雕像、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。

不過，展覽踏入首個周末，兩日都出現人流高峰，展館外大排長龍。有入場人士22日表示，該館每個展館外都「打蛇餅（大排長龍）」，排隊最少需時一小時以上，有參觀者不滿要輪候多時而要求退票，館方其後公布持當日門票者可保留門票，3個月內可再免費入場一次。館方也開放退款，惟辦理退款的隊伍亦大長龍。

到23日，故宮文化博物館早上就宣布，要停賣下午時段的門票，到下午3時半才恢復售票，有市民到場後才得知「摸門釘」。館方兩日都宣布延長晚上開放時間至8時，消化人流。

館方重售門票後，售票處未見人流湧現，訪客花約兩分鐘即可購票。來自廣州的陳同學稱，中午到埗才得知門票停售，感到失落，對館方下午重售門票，陳同學表示驚喜，「有失而復得的感覺」。

報導稱，23日門票停售期間，大部分訪客毋須排隊可進入展廳參觀，職員在展廳約每5分鐘放行一批訪客入場，過程有序順暢。展廳內部分展品如貓木乃伊、圖坦卡門巨像等較受歡迎，需待人潮稍散後方能上前觀賞；展廳外的禮品店則有人龍，市民江先生說雖然展區範圍略嫌小，看展品時需排隊，但展品豐富，場內投影設備、解說等體驗不錯。