我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

香港故宮埃及展4天吸1.6萬人 周末擠爆 市民等票4小時

香港新聞組／香港24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5000年的古埃及瑰寶。（中新社）
「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5000年的古埃及瑰寶。（中新社）

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」20日起開展。22日展覽首個周末，有參觀者表示要排隊一小時以上始能進場，有參觀者抱怨要輪候多時而要求退票；23日周日，故宮館因應訪客眾多，早上11時起一度停售現場門票，直至下午3時半起始恢復售票，有市民因此「等票」4小時。

香港01、明報報導，故宮文化博物館表示，過去四天，展覽共接待了逾1.6萬人 ，周末人流高峰期間，現場人流管理方面也面臨一定挑戰。香港故宮感謝入場人士的理解與耐心，稱會持續檢討安排，期望帶來更完善的參觀體驗。

這次的「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」號稱香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，展出250件來自7間埃及博物館及薩卡拉考古遺址的古埃及展品，包括法老與諸神雕像、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。

「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5000年的古埃及瑰寶。（...
「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5000年的古埃及瑰寶。（中新社）

不過，展覽踏入首個周末，兩日都出現人流高峰，展館外大排長龍。有入場人士22日表示，該館每個展館外都「打蛇餅（大排長龍）」，排隊最少需時一小時以上，有參觀者不滿要輪候多時而要求退票，館方其後公布持當日門票者可保留門票，3個月內可再免費入場一次。館方也開放退款，惟辦理退款的隊伍亦大長龍。

到23日，故宮文化博物館早上就宣布，要停賣下午時段的門票，到下午3時半才恢復售票，有市民到場後才得知「摸門釘」。館方兩日都宣布延長晚上開放時間至8時，消化人流。

館方重售門票後，售票處未見人流湧現，訪客花約兩分鐘即可購票。來自廣州的陳同學稱，中午到埗才得知門票停售，感到失落，對館方下午重售門票，陳同學表示驚喜，「有失而復得的感覺」。

報導稱，23日門票停售期間，大部分訪客毋須排隊可進入展廳參觀，職員在展廳約每5分鐘放行一批訪客入場，過程有序順暢。展廳內部分展品如貓木乃伊、圖坦卡門巨像等較受歡迎，需待人潮稍散後方能上前觀賞；展廳外的禮品店則有人龍，市民江先生說雖然展區範圍略嫌小，看展品時需排隊，但展品豐富，場內投影設備、解說等體驗不錯。

埃及 香港 故宮

上一則

「圍獵」彜族婦…數十遊客涼山列車上猛拍照 網轟沒素質

下一則

北京大學首位村官 財部前農業農村司長吳奇修遭雙開

延伸閱讀

港府跟進中國對日反制 暫停與日本總領事館交流

港府跟進中國對日反制 暫停與日本總領事館交流
需求大…粵車駛進香港市區 首輪申請1700宗超預期

需求大…粵車駛進香港市區 首輪申請1700宗超預期
從甲骨文到雲端

從甲骨文到雲端
埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客

埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台