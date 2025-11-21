我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

中日緊張港人挺反制 遊日團查詢減3成 天津旅客改遊港

香港新聞組／香港21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相的涉台言論引發中日關係緊張，香港旅行社表示，近日日本團的查詢減少兩、三成。（中通社資料照片）
日本首相的涉台言論引發中日關係緊張，香港旅行社表示，近日日本團的查詢減少兩、三成。（中通社資料照片）

日本首相高市早苗的涉台言論，引發中日關係緊張，中國外交部和駐日本領使館上周發出公告，呼籲國民暫時避免前往日本，香港保安局亦隨即更新外遊警示制度網頁有關對日本的附加資料，指今年中起內地公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計畫前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。

文匯報、大公報報導，港人明言，支持國家對日本的挑釁行為作出反制，日方一天不道歉，就一直抵制赴日。「我們需通過行動讓日本了解到如果不道歉，我們就不會讓步。」有香港旅行社負責人表示近日日本團的查詢減少二、三成，下月聖誕新年旅遊旺季的團數會否受影響也成變數，強調若已報團的旅客要改期、取消或更改目的地，旅行社會盡量提供協助。

香港多間航空公司會為有需要調整行程的旅客提供靈活的票務安排，其中大灣區航空將提供退票安排，相關手續費將予以免除。

日本今年屢有負面消息，影響港人到當地旅遊意願，繼大地震傳聞後，7月起相繼有內地人在日本遇襲，本月初又發生棕熊襲擊路人事件，加上高市早苗的涉台言論，令港人反感及對赴日旅行卻步。翻查日本政府觀光局的數據，香港市民到訪日本人數，由今年5月起便持續呈現跌幅，如今年7月暑假開始的旅遊旺季，赴日港人不足18萬人次，較去年7月的近28萬人勁跌近3成7。

計畫前往廣東長隆和珠海遊玩的龍小姐20日表示，會跟隨國家的政策行事、堅拒赴日，「面對日本的挑釁行為應當支持國家政策！」對於進口日本水產，她認為應當與國家政策保持一致。

市民羅小姐也認為，現時局勢緊張，更加不去日本。論滑雪聖地，內地的新疆及歐洲不輸日本。也有市民表示已叫停日本行程。

香港縱橫遊常務董事袁振寧表示，部分客人查詢可否退團、更改日期或行程，暫時未有已報團赴日旅客提出退團，但近日有關日本團的報團查詢已下跌了二、三成成。日元雖跌穿「5算」，但他認為對刺激港人到當地旅遊的作用不大。他表示暫時赴日旅行團仍如常出發。

天津旅客馮先生20日到港旅遊，他說，原計畫在內地參加赴日本的旅行團，但日本首相高市早苗發出錯誤言論後，外交部發出避免赴日提醒，他取消行程改為到香港旅遊。他說：「即使近日元貶值、消費更划算，但在民族大義面前，這些不值一提。」

日本 香港 高市早苗

上一則

全運完賽 港奪9金2銀8銅歷來最佳 嘲港足隊 星部長道歉

下一則

廣東模特冠軍像大媽？ 官方搬出「真正」冠軍仍被嫌

延伸閱讀

日相台灣有事說 西方盟國淡漠

日相台灣有事說 西方盟國淡漠
高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起
重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話

重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話
中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺

中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」