中日緊張港人挺反制 遊日團查詢減3成 天津旅客改遊港

日本首相的涉台言論引發中日關係緊張，香港旅行社表示，近日日本團的查詢減少兩、三成。（中通社資料照片）

日本 首相高市早苗 的涉台言論，引發中日關係緊張，中國外交部和駐日本領使館上周發出公告，呼籲國民暫時避免前往日本，香港 保安局亦隨即更新外遊警示制度網頁有關對日本的附加資料，指今年中起內地公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計畫前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。

文匯報、大公報報導，港人明言，支持國家對日本的挑釁行為作出反制，日方一天不道歉，就一直抵制赴日。「我們需通過行動讓日本了解到如果不道歉，我們就不會讓步。」有香港旅行社負責人表示近日日本團的查詢減少二、三成，下月聖誕新年旅遊旺季的團數會否受影響也成變數，強調若已報團的旅客要改期、取消或更改目的地，旅行社會盡量提供協助。

香港多間航空公司會為有需要調整行程的旅客提供靈活的票務安排，其中大灣區航空將提供退票安排，相關手續費將予以免除。

日本今年屢有負面消息，影響港人到當地旅遊意願，繼大地震傳聞後，7月起相繼有內地人在日本遇襲，本月初又發生棕熊襲擊路人事件，加上高市早苗的涉台言論，令港人反感及對赴日旅行卻步。翻查日本政府觀光局的數據，香港市民到訪日本人數，由今年5月起便持續呈現跌幅，如今年7月暑假開始的旅遊旺季，赴日港人不足18萬人次，較去年7月的近28萬人勁跌近3成7。

計畫前往廣東長隆和珠海遊玩的龍小姐20日表示，會跟隨國家的政策行事、堅拒赴日，「面對日本的挑釁行為應當支持國家政策！」對於進口日本水產，她認為應當與國家政策保持一致。

市民羅小姐也認為，現時局勢緊張，更加不去日本。論滑雪聖地，內地的新疆及歐洲不輸日本。也有市民表示已叫停日本行程。

香港縱橫遊常務董事袁振寧表示，部分客人查詢可否退團、更改日期或行程，暫時未有已報團赴日旅客提出退團，但近日有關日本團的報團查詢已下跌了二、三成成。日元雖跌穿「5算」，但他認為對刺激港人到當地旅遊的作用不大。他表示暫時赴日旅行團仍如常出發。

天津旅客馮先生20日到港旅遊，他說，原計畫在內地參加赴日本的旅行團，但日本首相高市早苗發出錯誤言論後，外交部發出避免赴日提醒，他取消行程改為到香港旅遊。他說：「即使近日元貶值、消費更划算，但在民族大義面前，這些不值一提。」