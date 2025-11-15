西九渡輪啟航 8分鐘可到中環 乘客寵物同價2.5美元

我的頻道

香港新聞組／香港15日電
西九文化區推出來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」11月15日啟航，渡輪的船身設計靈感源自海浪，由香港知專設計學院學生參與創作。（取材自香港01）

隨著位於M+對開海濱的西九碼頭啟用，連接西九文化區與中環的「西九渡輪」服務15日起正式投入服務。渡輪船程約8分鐘，每30分鐘一班，服務時間為星期一至五早上8時至晚上10時，星期六、日及公眾假期服務延長至晚上11時。渡輪容許乘客攜同單車及寵物共乘，單程成人票價為20港元（約2.5美元），攜同之寵物另外收費，票價同為20港元。

大公報報導，「西九渡輪」14日舉行啟動禮，運輸及物流局局長陳美寶、西九文化區管理局董事局主席陳智思、珠江船務企業（集團）有限公司董事局主席劉廣輝、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀等嘉賓出席。

據報導，陳美寶在啟動禮上表示，中環與西九文化區一水之隔，透過水上的士服務，可以給市民及旅客帶來「隨上隨落、靈活自由」的體驗，現時來往中環及尖沙咀的「水上的士」航線，日後亦可停泊西九：「遊客可以選取不同地點，包括旅遊景點，如現時中環、尖沙咀、西九、灣仔等。希望不僅是一個觀光遊覽的路線，還可以提供一個通勤的選擇。」

報導指出，陳美寶並表示，現時在交通上積極推廣寵物友善，「我們希望『中環西九龍』航線做到寵物共融。」她亦提及接下來12月將會迎來第一批「粵車南下」，相信「西九渡輪」可以為南下的遊客提供從中環前往西九文化區的交通便利。

陳美寶14日把握機會，在渡輪上派單張，呼籲市民積極參與12月7日的立法會選舉投票日。

報導稱，陳智思指出，在此前「西九渡輪」試行的過程中，發現乘客與寵物的比例接近1：1。「西九文化區是一個寵物友善的公園，有了『西九渡輪』，我相信未來會有更多帶寵物的遊客來到這裡。」他表示，12月起西九碼頭將接受私人船隻預約，免費使用。

劉廣輝表示，未來計畫將香港水上的士的航線常態化靠泊西九碼頭，並將投入豪華船隻運營，提供更舒適的體驗。

