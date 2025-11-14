港外匯基金前3季賺386億美元歷年最多 港股投資收益占51億美元

香港金融管理局13日公布，外匯基金今年前3季投資收入高達2740億港元，創歷年最高紀錄，其中港股投資收入高達401億元，大漲40.7%。(中新社)

香港 金融管理局13日公布，外匯基金2025年第3季投資表現，期內錄得投資收入600億元（港幣，下同，約84.5億美元），按年下跌53.5%。不過，今年首3季合計，投資收入高達2740億元（約386.1億美元），按年增加14.6%，不但高於2024全年的2188億元，而且首3季投資收入更是歷年最高。其中，港股投資收入高達401億元（約51.6億美元），大漲40.7%；單是第3季便錄得172億元，按季激增1.65倍。

大公報報導， 先看季度表現。在外匯基金的主要組成部分之中，以債券 和其他股票（主要是海外股票）提供最大回報，分別有373億元（按年下跌43.8%，按季則升7.5%）和321億元（按年升76.4%，按季升6.3%），大致平分秋色。其次是香港股票，錄得172億元（按年跌21.5%，按季升1.65倍）。外匯一項則錄得不利的估值變動，虧損266億元；去年同期則錄得664億元的有利變動。

余偉文表示，踏入第3季，央行貨幣政策、地緣政治局勢及人工智能熱潮等因素共同利好投資環境。全球主要資產類別表現大致向好，其中主要股票市場指數於季內再創新高。港股受惠於資金流入，於第3季上升約12%。債市方面，雖然美聯準會 在9月再次減息，但美元債券收益率依然處於較高水平，外匯基金持有的債券組合繼續獲得不錯的利息收入。不過，美元兌其他主要貨幣在第3季轉強，為外匯基金帶來一些資產外匯估值下調。

今年首9個月合計，外匯基金的投資表現更是歷來最佳，各主要資產類別均實現正回報，將投資收入推高至2740億元，當中債券投資收入有1126億元（按年跌9.4%），是表現最佳的資產類別。

其他股票投資收入錄得595億元（跌9.8%）；香港股票投資收入401億元（升40.7%）；非港元資產的外匯估值上調302億元（去年同期則為虧損82億元）；以及其他投資收入帶來316億元（按年升10.9%）。

展望2025年餘下時間，余偉文形容投資環境「仍然高度不明朗」。他續說，雖然預期美聯準會繼續減息或會利好投資氣氛，但市場對美國經濟前景的關注仍會持續。此外，美國政府的經貿政策、貿易摩擦和地緣政治局勢的反覆變化，對金融市場的影響仍然難以預測。