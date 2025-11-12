我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

香港掃蕩黑工搜47地拘捕21人 揭菲傭無牌教車

香港新聞組╱香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港入境處4日起一連八天執行「劍魚」打擊非法勞工行動，突擊搜查全港47個目標地點包括食肆及零售店等，共拘21名男女，涉14名黑工和7名聘請黑工人士。

大公、文匯報報導，被捕黑工絕大部分為外傭，包括兩名在越野電單車訓練場非法充當教練的男菲傭，兩人僱主為場地東主，兩外傭並無駕駛執照，亦無相關專業資格。入境處將繼續調查，不排除更多人被捕。

高級入境事務主任（外傭專責調查）盧天佑表示，9日突擊搜查上水一越野電單車訓練場地，拘捕兩名35歲穿上場地制服的菲籍男家傭。兩人的合約僱主為場地東主，疑安排兩人維修及清潔電單車，及充當教練教導顧客駕駛越野電單車及穿戴保護裝備。兩人除收取合約的每月最低工資，亦獲每月500元至2000元(港幣，下同)額外酬勞。訓練場除招待本地客，亦推出限時優惠吸引外傭顧客光顧。

人員另在大埔一燒烤場地拘捕32歲及51歲女菲傭，涉當廚房雜工處理燒烤食材。其中一名被捕者的合約僱主是燒烤場東主。其餘被捕外傭分涉在酒樓及餐廳以100至400元日薪，從事洗碗及清潔工作。被捕7名（30至74歲）涉聘黑工人士均為香港居民。

