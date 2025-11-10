我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

財爺：香港創科生態佳 初創企業5年增4成至4700家

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司司長陳茂波在最新網誌《司長隨筆》提到，香港的創科生態發展顯著。他表示，過去5年，香港初創企業增加了40%至約4700家。而香港為這些在港落戶和孵化的初創企業，提供了從天使輪投資到其後的多輪募投以至IPO上市，全鏈條蓬勃的籌融資環境，為他們不同階段的發展提供堅實有力的資金支撐。

大公報報導，陳茂波以香港兩大創科旗艦為例，過去1年香港科技園和數碼港旗下的初創企業所完成的融資總額，合共約60億元（港幣，下同，約7.7億美元）。此外，多家在此落戶的企業，過去一年多亦成功上市，總集資額52億元。

在過去一星期香港舉行了多場大型峰會和盛事。例如，金融科技周跟StartmeupHK創業節兩項活動均踏入第10年，今年首次聯乘舉行，合共吸引來自120個經濟體共4萬5000名與會者、800家參展商和30多個內地及國際貿易代表團參與。陳茂波指出，不少來自內地、東盟、中東及歐美的參加者，都不約而同表示，這兩場活動的國際化程度讓他們印象深刻，充分展示了香港國際化優勢的吸引力。

此外，商務及經濟發展局局長丘應樺在電台節目上表示，香港出口增長勢頭強勁，主要出口至越南、馬來西亞和印度，涵蓋電器、醫療產品、美容和食品等，有信心未來數月的出口數字持續增長。香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），進程正面，亦與其他經濟體商討自貿協定。

香港 越南 印度

上一則

香港商場直播15運會 帶旺人流、消費

下一則

女子遭家暴後被丟下土崖致死 家屬發聲：只希望判他死刑

延伸閱讀

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%
「一帶一路獎學金」鼓勵得主留港發展

「一帶一路獎學金」鼓勵得主留港發展
香港優化公立醫院殮房收費 免費存放從3天延長至28天

香港優化公立醫院殮房收費 免費存放從3天延長至28天
香港小學開放簡體字 他力挺繁體字：來了為何不努力學？

香港小學開放簡體字 他力挺繁體字：來了為何不努力學？

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活