財爺：香港創科生態佳 初創企業5年增4成至4700家

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 財政司司長陳茂波在最新網誌《司長隨筆》提到，香港的創科生態發展顯著。他表示，過去5年，香港初創企業增加了40%至約4700家。而香港為這些在港落戶和孵化的初創企業，提供了從天使輪投資到其後的多輪募投以至IPO上市，全鏈條蓬勃的籌融資環境，為他們不同階段的發展提供堅實有力的資金支撐。

大公報報導，陳茂波以香港兩大創科旗艦為例，過去1年香港科技園和數碼港旗下的初創企業所完成的融資總額，合共約60億元（港幣，下同，約7.7億美元）。此外，多家在此落戶的企業，過去一年多亦成功上市，總集資額52億元。

在過去一星期香港舉行了多場大型峰會和盛事。例如，金融科技周跟StartmeupHK創業節兩項活動均踏入第10年，今年首次聯乘舉行，合共吸引來自120個經濟體共4萬5000名與會者、800家參展商和30多個內地及國際貿易代表團參與。陳茂波指出，不少來自內地、東盟、中東及歐美的參加者，都不約而同表示，這兩場活動的國際化程度讓他們印象深刻，充分展示了香港國際化優勢的吸引力。

此外，商務及經濟發展局局長丘應樺在電台節目上表示，香港出口增長勢頭強勁，主要出口至越南 、馬來西亞和印度 ，涵蓋電器、醫療產品、美容和食品等，有信心未來數月的出口數字持續增長。香港正爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），進程正面，亦與其他經濟體商討自貿協定。