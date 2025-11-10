港大博士論文引「AI虛構」文獻 署名作者的社科院副院長致歉

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 01報導，港大社工系博士生一篇有關香港生育率低迷的論文，引用多篇不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能 （AI ）虛構。期刊網站列出作者，還有社會科學院副院長葉兆輝等人。

葉兆輝表示，其學生利用AI協助整理引用資料時，未檢查內容。他承認自己作為通訊作者亦有責任，對事件表示歉意，惟強調論文已通過兩次審查，內容並非捏造，事件無關學術誠信問題。他已向期刊出版社報告事件，未來數日將上載正確版本論文。葉兆輝對事件感到失望，會要求該學生修讀一個如何更好地使用AI的課程。

港大表示，大學對相關指控高度重視，亦已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。

社交平台Threads前日有人發文，指控一篇刊登於期刊《當代中國人口與發展》（China Population and Development Studies）的論文，疑似出現大量「AI幻覺」（AI hallucination），使用大量虛構的引用文獻。

該論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》（40年來香港生育率變化)，探討過去40年香港生育率下跌的驅動因素，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘、港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝、港大統計與精算學系副系主任屈錦培，以及港府統計署統計師、內地學者等。

該論文現時仍可於期刊出版社的網站上查閱，論文共有61項引用文獻，當中部分有數位物件識別符（DOI）超鏈結，惟進入後顯示「DOI Not Found」。亦有部分文獻聲稱引用自學術期刊，惟翻查相關期數，未見該引用文獻。其中一篇不存在的論文，署名作者包括葉兆輝。

葉兆輝回覆查詢表示，在網上見到有關討論後，已即時了解事件，發現負責該論文的學生，即第一作者，在利用AI進行引用工作（Referencing）時，未有檢查清楚，導致引用部分出錯。他對事件失望，又對影響港大、期刊的聲譽表示歉意，承認自己作為通訊作者未做好把關。

葉兆輝說過去多年，一直有研究論文涉及的生育率課題，「成篇文內容都無問題」，亦已經過兩次學術評審，過程中亦有聆聽意見作出修改，以達至刊登要求。他強調沒有捏造任何文章內容，今次事件「不是Integrity（誠信）問題」。