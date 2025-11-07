港成首選財管中心 私人財管1.3兆美元 客戶信心創3年高

我的頻道

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖:shutterstock) 劉玄寧

私人財富管理公會（PWMA）與畢馬威中國6日聯合發布《香港私人財富管理年度報告》。顯示客戶對香港作為首選財富管理中心信心升至3年新高。全部公司會員（100%）對香港私人財管行業未來5年發展前景持樂觀態度，較去年的76%顯著提高。

大公、文匯報報導，私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲6日表示，香港財管行業在區域財富創造、港府前瞻性政策及數字科技創新三大動能推動下均呈現強勁增長。協會成員數量過去1年增長54%，反映香港作為聯通東西方的國際金融中心地位持續鞏固。

盧彩雲強調，私人財管規模（AUM）按年增長15%至10.4兆港元（約1.3兆美元），及年內資金淨流入總額升13%，這是過去數年私營及公營界別通過政策支援和市場拓展等多方面所建立協作成果。

報告顯示，44%私人財管公司表示，客戶傾向選擇香港作為首選財管中心；在港開立新帳戶及配置資產的需求近乎倍增；59%公司表示需求上升，遠高於去年的34%。在全球經濟逆風下，香港仍展現韌性，其靈活回應客戶需求變化的能力，是推動客戶信心持續上升的關鍵因素。

報告又指，未來3年至5年，另類資產配置比率將進一步提升。目前，44%客戶投資組合中，另類資產配置比率低於5%，但有三分之一受訪公司預期到2030年，比率將翻倍到11%至15%。建議私人財管公司與資產管理公司深化合作，共同開展客戶經理培訓、設計系統化客戶教育計畫，及開發新產品方案。

數字資產方面 ，52%機構表示，現已投資或計畫未來2年至3年內投資虛擬資產交易平台、託管或產品服務，按年增加一倍。

盧彩雲表示，隨著人工智能（AI）技術重塑財富服務模式，香港憑藉「超級聯繫人」優勢與成熟市場基建，持續鞏固全球跨境財富管理中心地位。

盧彩雲又稱，64家會員機構涵蓋行業各領域。在政策倡議方面，公會積極參與虛擬資產發牌制度、家族辦公室發展、Fintech、綠色金融等關鍵議題。

