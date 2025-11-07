港立會選舉161人爭90席 女性參選破22% 54人拚連任占6成

2025年香港立法會換屆選舉提名期結束 逾160人角逐90議席。圖為部分競逐連任的候選人。（中通社）

香港 立法會換屆選舉為期2周的提名期，至6日下午5時結束，整體報名踴躍，稍後將進入確定候選人等程序，到12月7日投票 前，將不會出現自動當選者。選舉事務處共接獲161份提名角逐90議席，提名表的總數至少較上屆多7份。地區直選、功能界別、選委界三個產生議員的環節均有競爭。

其中在地區直選方面，共51名參選人競逐10個選區的20個議席，參選人數較上屆大幅增加45.7%，每區至少有5人競逐2個議席；在功能界別的28個分組，至少接獲60份提名，反較上屆為少；至於選委會界別，已至少有50份提名，爭取40席，選情與上屆相若。

香港立法會選舉主要看直選，今次直選參選提名已現一些新特點，一是在現行雙議席單票制下，10個直選選區，競逐20個席位，提名人較上屆大增約四成五；二是10個直選選區中，有新界北和新界東南兩個選區沒有現任議員參選；三是港島東、九龍東及新界西南三個選區，有建制派政黨在同一選區派兩人參選，顯示志在必得；四是今屆地區直選參選人中，除現任立法會議員、區議員等之外，亦有社福界、前央企背景的人士參與角逐等。

香港立法會90議席，今屆議員89人，其中54人爭取連任，占約6成。而全部12名年過70的現任議員，都在事前宣布不再爭取連任。

現任立法會主席梁君彥稱，今次選舉90個議席全部都有競爭，每位參選人都站在同一起跑線，並沒有「穩勝名單」。參選人來自不同界別、背景多元，其中女性參選人比率突破22%，比上次選舉的18%更高。

新選制設有資格審查制度，提名結束後，參選人也需通過港府 主導的資格審查委員會的審查。按上屆已實施的新制，其後這些人才能由參選人變為候選人。

香港新聞組／香港7日電

大公報報導，相較於上屆選舉共35人參選，本屆平均每區有逾5人競爭兩個議席，其中九龍中選區更出現「六爭二」的激烈局面，反映新選制下立法會選舉的吸引力與認受性持續提升。

本次選舉呈現健康的新老交替趨勢。10個直選選區中，8區均有一至兩名現任議員爭取連任。各主要政團積極部署，民建聯派出13人參選全數十區，工聯會則派出9人出戰地區直選。部分選區出現同一政黨多人參選的情況，反映政黨內部分工細化與人才梯隊建設日趨成熟。