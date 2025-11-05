港大前副教授殺妻案重審 終身監禁改判囚7年4月

港大機械工程學系前副教授張祺忠，於2018年在港大宿舍內勒死妻子及移屍辦公室，原被裁定謀殺罪成判終身監禁。他上訴成功後，高等法院4日以「減責神志失常」為基礎誤殺罪成，判其監禁7年4個月。庭上透露，張已被還押7年2個月，若計及他在獄中行為良好，有望在今年內獲釋。

文匯報報導，現年61歲的被告張祺忠，被控於2018年8月17日在香港 大學偉倫堂某室謀殺53歲女子陳慧文，及於2018年8月17日至8月28日阻止陳的屍體合法埋葬。張在庭上否認謀殺罪，但基於「減責神志失常」，承認誤殺罪。

法官張慧玲判刑表示，被告案發時患抑鬱症、事件與被告本性不符，即使被告事後試圖匿藏妻子屍體，仍須考慮他案發時的精神狀況，遂以11年監禁為量刑起點。考慮到被告在首次審訊時，已打算承認誤殺罪，予以全數三分之一認罪扣減，判監7年4個月，與他早前承認的阻止屍體合法埋葬罪28個月刑期同期執行。

報導指出，張祺忠的妻子陳慧文於案發前數日曾因廁所問題與子女爭執，同日傍晚，陳因廁所清潔問題與女兒爭執，張當時在場卻不發一言及離家，至深夜11時多才返家，進入睡房後勒死事主。3天後，張和女兒報警指陳失蹤，張向警員謊稱8月17日早上在宿舍閉路電視出現的孭藍色背囊女子是陳。

兩天後，張把裝有陳屍體的木箱運送到自己辦公室，3天後警方發現涉事木箱，找到裝有其妻屍體的行李箱。死者頸上纏有電線，報告指死因為頸部遭受壓力。

報導說，辯方資深大律師陳政龍稱，與其他涉及毒品等案件不同，張並非因為個人原因或壞行為而出現心理問題，他關懷妻子及家庭，因為精神狀況才出現本案的反常行為，又指張獲子女、親友、同事撰寫求情信。