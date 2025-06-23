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香港高鐵連接內地站點增至96個 旅遊、探親將有更多選擇

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

7月1日起，香港高鐵的5條線路將新增7個內地停靠站點，包括恩平、芙蓉鎮、景德鎮北、樂昌東、咸寧北、漯河西、耒陽西站，連同其他線路的服務調整，香港高鐵連接內地的站點增至96個。屆時，香港居民旅遊、探親、商務出行等將有更多選擇。

香港文匯報報導，香港西九龍-廣州東每天高鐵班次達13對，廣州站加密廣深城際每日開行51趟。廣州、深圳等高鐵站往內地多個方向將首次開行高鐵，路網通達性進一步提升。其中，首次開行深圳北至太原南「夕發朝至」高鐵動臥；新增廣州東至上海虹橋「達速」高鐵（指高鐵線路在原有設計速度基礎上，通過線路和列車優化，實現按照設計速度，即最高時速350公里運營的狀態），將實現「廣州午飯、上海晚飯」快旅體驗。

據報導，廣深城際也成為此次新列車運行圖實施的「重頭戲」。其中，廣州站加密廣深城際班次，每日開行51趟，班次從早上6時25分持續至21時48分。廣州東站在廣深城際服務方面亦更加密集，辦理始發終到列車42.5對、中轉列車54對。白雲站則新增始發廣深城際列車20對，覆蓋6時至21時34分時段，進一步方便中轉旅客。還值得關注的是，白雲站將正式升級為廣東普速列車始發終到核心樞紐，54對普速列車從白雲站出發，涵蓋烏魯木齊、拉薩、哈爾濱、瀋陽、青島、牡丹江、寧波、上海等全國熱門方向。

同時，廣州、深圳等高鐵站往多個方向首次開行高鐵。其中，首次開行深圳北至太原南「夕發朝至」高鐵動臥2列，每周一、五、六、日開行，兩地商務往來實現「晚上出發，清晨到達」。廣州新塘站也首次始發開行前往福州的列車，提升閩粵跨省通勤能力。

「港人搭乘高鐵，將更方便返鄉探親，更便捷地遊遍大好河山。」經常往返香港與內地的港人郭先生表示，香港高鐵將通達內地96個站點，加上廣深高鐵站往內地多個方向將新開高鐵列車，進一步促使「跨境出遊」、「雙城生活」成為常態。譬如，「僑鄉」江門恩平市是不少港人的祖籍地，7月1日起從香港僅需約2.5小時便可直通恩平，約5小時也直達「瓷器之都」景德鎮。

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