香港5月個人破產呈請949宗 按月升17% 創5年新高

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 破產管理署20日公布，5月收到個人破產呈請書949宗，按月升17%，按年升近9%。這是自2022年4月以來，首次單月破產呈請突破900宗大關，亦是2020年中以來5年新高紀錄。

中央社引述官方香港電台報導，上月法庭發出接管令或破產令下跌至712宗，較上月跌逾24%，但較去年同月上升14%；同期間，強制清盤呈請則有70宗，是去年11月以來最多，較上月及去年同月升近15%。法院發出清盤令則回落至38宗，按月跌逾42%，按年跌約12%。

近幾年來，香港受到全球經濟不確定性及內外多重因素影響，經濟發展面臨前所未有的挑戰。根據港府 提供的數據，儘管本地經濟依然保持一定增長，但增速顯著減緩，尤其是在COVID-19疫情 後的恢復進度。

另據報導指出，經濟學者表示，香港經濟仍未見起息，不少中小企業過去都靠私人借貸去支撐公司業務，接近「爆煲」，在前景未明情況下寧願破產，此外，如果再加上失業人數上升，若僱員過去借貸多，失去飯碗便會陷入破產危機。

此外，由於港人的消費模式改變，喜歡到中國大陸深圳市吃喝玩樂，令香港消費市場顯得疲弱。