我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

省時、學費便宜 港人北上考駕照成風 通過再免試申港駕照

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年香港報考駕駛執照個案積壓，考生動輒排期逾一年，學車費用動輒上萬港元（約逾1270美元），故愈來愈多人北上考車牌，再免試申請香港駕照。多名以此方法獲取香港車牌的港人透露，北上考牌時間成本及學費低香港一大截，但坦言兩地交通規則差異大，單是左右軚已需時適應，部分人更要聘用香港駕駛師傅加鐘點惡補才敢駕車外出。

大公、文匯報報導，運輸署表示，內地駕照獲批免試簽發香港正式駕照個案逐年遞升，去年批出個案是2022年的三倍達6.4萬多宗。

根據《道路交通（駕駛執照）規例》，持有內地所有省市正式駕駛執照人士只要符合指定條件，便能在香港申請免試簽發正式駕照。由於內地一些省市排期考車只需數月，較香港平均需排一年半或以上，明顯快得多，學車及考試費亦較香港低近一半，合格率也高，吸引愈來愈多港人北上考牌。

港人彭小姐在廣州暨南大學唸書期間到當地駕駛學校學車考取內地駕照，費用約5000元人民幣（約695美元），已包學車費及最多兩次考試費用等，如不合格可免費再學車，不及格兩次就要加錢補考。她發現身邊不少港人都報考內地車牌，在學車時已遇上近20名暨大港生。

她早前畢業返港，已向運輸署申請免試簽發香港駕照。惟她坦言仍未曾在香港路面駕駛，除因在港養車不易，內地學車時使用左軚及道路為右上左落，擔心不習慣會有危險。她說將來即使買車，也會先到香港的駕駛學校補習，熟習右軚及香港路面才會駕駛。

根據運輸署數據，內地駕照持有人免試獲香港駕照的司機，每年交通意外宗數由2022年的244宗增至去年481宗，但意外宗數佔該年新發駕照比率，期內卻由1.2%降至0.75%，意外率不升反跌。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，雖然內地駕駛習慣和交通規例與香港差異大，但以沒有駕駛經驗的新人而言，很快便能適應。他又認為長遠而言，兩地換領駕照的要求應該一致。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄則表示，若真的有很多港人北上考車牌，屆時香港排期考車的時間會加快，自然吸引香港人留在本地學車考牌。惟他提醒香港交通情況較內地複雜，道路亦較狹窄，並有左軚與右軚車之分，若將內地學車的駕駛模式套在香港交通上，需要時間適應，他個人而言不太贊成。

香港

上一則

48國、逾2.8萬人報名 中非經博會12日湖南揭幕

下一則

華為、蘋果重磅手機及新品發表會 再度撞期

延伸閱讀

加州換駕照無年齡上限 除非這幾種條件

加州換駕照無年齡上限 除非這幾種條件
戲說從頭／鄭則仕隔4年回歸港劇 稱合作鮮肉先「換血」

戲說從頭／鄭則仕隔4年回歸港劇 稱合作鮮肉先「換血」
香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了

香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了
加州換駕照無年齡上限 除非幾種情況

加州換駕照無年齡上限 除非幾種情況

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留