省時、學費便宜 港人北上考駕照成風 通過再免試申港駕照

香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年香港 報考駕駛執照個案積壓，考生動輒排期逾一年，學車費用動輒上萬港元（約逾1270美元），故愈來愈多人北上考車牌，再免試申請香港駕照。多名以此方法獲取香港車牌的港人透露，北上考牌時間成本及學費低香港一大截，但坦言兩地交通規則差異大，單是左右軚已需時適應，部分人更要聘用香港駕駛師傅加鐘點惡補才敢駕車外出。

大公、文匯報報導，運輸署表示，內地駕照獲批免試簽發香港正式駕照個案逐年遞升，去年批出個案是2022年的三倍達6.4萬多宗。

根據《道路交通（駕駛執照）規例》，持有內地所有省市正式駕駛執照人士只要符合指定條件，便能在香港申請免試簽發正式駕照。由於內地一些省市排期考車只需數月，較香港平均需排一年半或以上，明顯快得多，學車及考試費亦較香港低近一半，合格率也高，吸引愈來愈多港人北上考牌。

港人彭小姐在廣州暨南大學唸書期間到當地駕駛學校學車考取內地駕照，費用約5000元人民幣（約695美元），已包學車費及最多兩次考試費用等，如不合格可免費再學車，不及格兩次就要加錢補考。她發現身邊不少港人都報考內地車牌，在學車時已遇上近20名暨大港生。

她早前畢業返港，已向運輸署申請免試簽發香港駕照。惟她坦言仍未曾在香港路面駕駛，除因在港養車不易，內地學車時使用左軚及道路為右上左落，擔心不習慣會有危險。她說將來即使買車，也會先到香港的駕駛學校補習，熟習右軚及香港路面才會駕駛。

根據運輸署數據，內地駕照持有人免試獲香港駕照的司機，每年交通意外宗數由2022年的244宗增至去年481宗，但意外宗數佔該年新發駕照比率，期內卻由1.2%降至0.75%，意外率不升反跌。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，雖然內地駕駛習慣和交通規例與香港差異大，但以沒有駕駛經驗的新人而言，很快便能適應。他又認為長遠而言，兩地換領駕照的要求應該一致。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄則表示，若真的有很多港人北上考車牌，屆時香港排期考車的時間會加快，自然吸引香港人留在本地學車考牌。惟他提醒香港交通情況較內地複雜，道路亦較狹窄，並有左軚與右軚車之分，若將內地學車的駕駛模式套在香港交通上，需要時間適應，他個人而言不太贊成。