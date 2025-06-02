7賊擬偷香港珠寶店 遭警方埋伏一網打盡 1嫌僅19歲

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 爆竊團夥1日清晨企圖向馬鞍山新港城中心商場二樓一間珠寶店下手，豈料警方早已收到風聲布下天羅地網。在他們趁珠寶店開門營業前準備下手時，迅速將共7名疑犯一網成擒，當場檢獲一批爆竊工具及兩輛用作犯案的私家車，被捕疑犯包括一名年僅19歲青少年和一名外籍人士，警方正追查眾人背景以及過往是否干犯同類罪行。

文匯報報導，1日清晨約5時，七人駕乘兩輛私家車到達上址商場附近後，分頭準備下手爆竊之際，埋伏監視及跟蹤的探員認為時機成熟，一聲令下採取拘捕行動。先在商場外截停並拘捕4名涉案男子，其後再截停兩輛涉案私家車，以及拘捕多3名涉案男子。

據悉，被捕的7名男子中，6人（19歲至44歲）是本地人，另一人是41歲外籍人士，所有被捕人涉嫌企圖爆竊被扣查。行動中，探員在他們身上檢獲一批爆竊工具，包括一把石屎釘槍、一把木槌及三支螺絲批，另在涉案兩輛私家車內則檢獲熔金爐、電子磅及手套。案件現由新界南總區重案組繼續跟進。

由網上圖片可見，大批探員在商場外的鞍祿街截停涉案兩輛私家車搜證，其中兩名被捕歹徒則被黑布蒙頭在一輛涉案的寶馬房車旁協助搜查。至於案中成為爆竊目標的珠寶店在警方採取行動後，一度被圍封及有警員在場駐守，該珠寶店並無任何損失。

其後，警方安排拖車將兩輛涉案私家車拖走繼續扣查，而涉事珠寶店亦解封如常營業。