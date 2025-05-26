港府大推四山旅遊 局長親走大帽山5小時打卡 遊客讚爆風景

文化體育及旅遊局局長羅淑佩25日行大帽山，與大帽山郊野公園茶水亭連姐打卡。（取材自羅淑佩臉書）

港府 「發展旅遊熱點工作組」推薦「四山旅遊」，其中一座山就是大帽山。文化體育及旅遊局局長羅淑佩作為主要推手，25日一身綠色行山裝再去行山，身體力行在大帽山出發走了五個小時，她還跟大帽山野公園茶水亭「連姐」打卡。

綜合媒體報導，羅淑佩一大早便出發行大帽山，希望體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。她憶述天氣涼爽，陰而不雨，從大帽山郊野公園停車場出發，經甲龍古道行到雷公田，再返回起點，走一圈大約15.5公里。

熱衷行山的羅淑佩，曾分享行20公里麥理浩徑郊遊，又試過一大清早起身出發由石壁水塘行山五小時到大澳，推介大家沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。

一名英國遊客表示，這次是他首度赴港旅遊，大讚香港 「自然風光非常出色」，絕對有實力「打造世界一流行山風景」，他說自己向來喜歡運動，也非常喜歡香港自然風景，未來若有時間冀能挑戰鳳凰山一段山徑。

行山旅遊向來是港府有意推廣的旅遊項目，在日前的記者會上，港府公布發展旅遊熱點工作組落實推行九個項目，當中「四山」旅遊包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山。

「四山」的特點是具有獨特自然景觀及文化特色，吸引到不同類型的遊客，路線容易且短途，可於半日內完成，公共交通便利而且能承載較多遊人。

據了解，「四山」是指四條附近一帶的行山徑，而非真的推介普通遊客登上陡峭的鳳凰山頂。那四條行山徑的步程皆在三小時之內，其中爐峰自然步道—西高山段鄰近現有旅遊景點山頂廣場，而昂坪自然步道—彌勒山段則在昂坪，皆有不同公共交通工具可達。橋咀郊遊徑位於西貢海的橋咀島上，但橋咀島目前沒有公共交通工具連接，沒有常規渡輪服務，通常遊人會在西貢碼頭坐街渡入去。扶輪公園至大帽山觀景台的公共交通服務在閒日亦不便，途經大帽山郊野公園的51九巴平日要一小時才有一班車，到周末假期才有較頻密的班次。