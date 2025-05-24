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搶哈佛國際生 香港科大、城大、理大無條件錄取+獎學金

香港新聞組／香港24日電
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香港科技大學23日向被驅趕的美國哈佛大學國際本科生及研究生伸出橄欖枝，公開邀請他們到科大繼續學業，並承諾安排轉學。（取材自香港科技大學）
香港科技大學23日向被驅趕的美國哈佛大學國際本科生及研究生伸出橄欖枝，公開邀請他們到科大繼續學業，並承諾安排轉學。（取材自香港科技大學）

美國川普政府禁止哈佛大學招收國際生，現有的外國學生必須轉校，否則失去合法身分，必須離開美國。香港教育局長蔡若蓮23日呼籲所有香港大學，為受美國留學生政策影響的國際學生提供便利措施，吸引頂尖人才，並已聯絡哈佛大學香港校友會，為獲錄取學生提供支援。

綜合媒體報導，多間大學即時響應教育局長呼籲，其中科技大學23日率先公布，將無條件錄取哈佛大學的國際本科生和研究生到香港科大繼續深造。有香港大學管理層認為，事件對香港高校界而言「絕對是一個很好的契機」吸納美國的科研人才。

香港科技大學已成立專責小組，協助處理提供學分轉移、以及簽證、住宿等支援，確保學生順利過渡。 校方稱希望做法可確保優秀的學生，可不受干擾實現學習目標，相信可順應全球學術不斷變化的環境，強化科大營造多元化及世界級學習環境的承諾。

蔡若蓮23日在facebook稱，因應哈佛大學被禁收國際生一事，已呼籲全港院校按多元招生及人才政策，吸引頂尖人才，將密切留意目前因全球教育格局變化而學業受阻的學生，並因應其需要通盤考慮支援方案，發揮香港作為國際教育樞紐的角色。

城大、理大均表示，將為轉學的涉事國際生提供獎學金。浸大將作特別升學安排，包括直接錄取在「QS世界大學排名」或「泰晤士高等教育世界大學排名」首50位大學的在讀或已錄取學生。嶺大推出「轉學生專屬申請通道」，為在美留學生、特別是中國留學生提供入學機會。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒稱，今次「絕對是一個很好的契機」吸納美國的科研人才。他說近年不少具美國科研背景的內地人才陸續回流，香港學制與歐美相近，將較內地院校更吸引，形容現時分秒必爭。

在哈佛大學讀博士的港生Z（化名）23日稱，目前處境充斥不確定，校方暫未有向學生提供進一步資料，不少學生在本月初學期完結後已回鄉或出外研究。

另一名在美國東岸讀博士的港生A（化名）則稱，早在2至3月接獲校方通知，有國際學生被撤銷簽證。不少當地大學以各種形式建議學生盡量避免離開美國，擔心國際學生一旦出境可能無法返美。

香港 哈佛大學 中國留學生

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