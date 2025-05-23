我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

廣東美術百年大展在港開幕 鄭雁雄：愛國主義須貫穿藝術

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超（右二）22日出席「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」開幕，並參觀展覽。（中通社）
香港特首李家超（右二）22日出席「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」開幕，並參觀展覽。（中通社）

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港）」展覽22日下午在香港開幕，中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，令香港人在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展。展覽於5月22日至6月2日期間，在香港會議展覽中心舉辦。

綜合媒體報導，該展覽匯聚130餘名藝術家，包括高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等160餘件經典作品，配合大量珍貴文獻、歷史影像與數字化多媒體技術，匯聚成六大板塊，沉浸式、全景式呈現廣東美術百年革新歷程，展示中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的嶄新風貌。另外，為紀念抗戰勝利80周年，展覽還設置專門板塊，與香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月。

鄭雁雄表示，文化是一個國家、一個民族的靈魂，沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。他說中華民族能夠在幾千年歷史長河中薪火相傳、生生不息、葳蕤生光，其密碼就蘊藏在一脈相承的文化脈絡裡，形容粵港兩地文化是中華文化的重要組成部分，廣東是近代以來文化自信、文化繁榮的領先地，廣東美術就是其重要代表。

鄭雁雄表示，續寫新時代香江文化傳奇，需高舉愛國主義大旗，讓藝術成為精神的火炬。他說新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，使香港同胞在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展，需展開創新創造之翼，讓傳統煥發時代的光芒。

他又說，新時代新階段必須大力推進文藝創作、文藝產品生產等各方面創新，努力推動中華文化的發展，以「其命惟新」的姿態回應時代命題，需架接交流互鑒之橋，讓文化成為聯通世界的紐帶。他又提到新時代新階段必須充分發揮香港「超級聯繫人」作用，融世界潮流、中華氣派於一爐，讓中華文化在交流互鑒中出彩出新。

香港特首李家超出席開幕禮致辭時表示，這次展覽將展出超過100件經典作品，涵蓋了嶺南畫派名師大家的重要畫作，很多都是畫家以救國救亡為主題的著名作品，這些作品讓香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月，加深大眾對抗戰歷史的認識，提升社會各界的家國情懷和對中華文化的認同。他對藝術界提出三點期許：第一，以文脈為舟，深化粵港藝壇共融；第二，以創新為筆，拓寬藝術對話視野；第三，以民心為橋，厚植文化認同根基。

據專家介紹，這次展覽有六幅重點畫作，包括林風眠的「白鷺圖軸」、李鐵夫的「盤中魚」、何香凝的「獅」、關山月的「綠色長城」、湯小銘的「永不休戰」以及黎雄才的「迎客松」。其中黎雄才的「迎客松」長逾11米、高逾3米。

「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」22日在香港會展中心開幕，展覽展出高劍父...
「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」22日在香港會展中心開幕，展覽展出高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等嶺南名家百餘件經典作品。（中通社）

香港

上一則

長和重申賣港口不會違法 股東會證實買家是義大利海運巨頭　

下一則

習近平通話馬克宏 同一天王毅晤荷外長 一起挖美牆腳？

延伸閱讀

坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人

坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人
香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育

香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育
著名畫家侯北人仙逝 享嵩壽108歲

著名畫家侯北人仙逝 享嵩壽108歲
港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人

港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人

熱門新聞

中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛