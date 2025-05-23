廣東美術百年大展在港開幕 鄭雁雄：愛國主義須貫穿藝術

香港特首李家超（右二）22日出席「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」開幕，並參觀展覽。（中通社）

「其命惟新──廣東美術百年大展（香港 ）」展覽22日下午在香港開幕，中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，令香港人在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展。展覽於5月22日至6月2日期間，在香港會議展覽中心舉辦。

綜合媒體報導，該展覽匯聚130餘名藝術家，包括高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等160餘件經典作品，配合大量珍貴文獻、歷史影像與數字化多媒體技術，匯聚成六大板塊，沉浸式、全景式呈現廣東美術百年革新歷程，展示中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的嶄新風貌。另外，為紀念抗戰勝利80周年，展覽還設置專門板塊，與香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月。

鄭雁雄表示，文化是一個國家、一個民族的靈魂，沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。他說中華民族能夠在幾千年歷史長河中薪火相傳、生生不息、葳蕤生光，其密碼就蘊藏在一脈相承的文化脈絡裡，形容粵港兩地文化是中華文化的重要組成部分，廣東是近代以來文化自信、文化繁榮的領先地，廣東美術就是其重要代表。

鄭雁雄表示，續寫新時代香江文化傳奇，需高舉愛國主義大旗，讓藝術成為精神的火炬。他說新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，使香港同胞在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展，需展開創新創造之翼，讓傳統煥發時代的光芒。

他又說，新時代新階段必須大力推進文藝創作、文藝產品生產等各方面創新，努力推動中華文化的發展，以「其命惟新」的姿態回應時代命題，需架接交流互鑒之橋，讓文化成為聯通世界的紐帶。他又提到新時代新階段必須充分發揮香港「超級聯繫人」作用，融世界潮流、中華氣派於一爐，讓中華文化在交流互鑒中出彩出新。

香港特首李家超出席開幕禮致辭時表示，這次展覽將展出超過100件經典作品，涵蓋了嶺南畫派名師大家的重要畫作，很多都是畫家以救國救亡為主題的著名作品，這些作品讓香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月，加深大眾對抗戰歷史的認識，提升社會各界的家國情懷和對中華文化的認同。他對藝術界提出三點期許：第一，以文脈為舟，深化粵港藝壇共融；第二，以創新為筆，拓寬藝術對話視野；第三，以民心為橋，厚植文化認同根基。