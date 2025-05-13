中美互降關稅港股漲 港商暫鬆口氣 續趕貨應付聖誕訂單

中美宣布暫時大幅下調「對等關稅」至10%，業界認為港商可在未來兩、三個月「暫時鬆一口氣」，繼續趕貨應付聖誕旺季訂單；圖為香港一貨運碼頭。（中新社資料照片）

中美日內瓦經貿會談後，雙方宣布暫時大幅下調「對等關稅 」至10%，減幅遠超市場預期。本身是廠商的行會成員林健鋒歡迎中美就關稅達成協議，認為港商可「暫時鬆一口氣」，相信不少港商在未來兩三個月可繼續趕貨應付聖誕旺季訂單；但強調香港 要開拓新興市場分散風險。

綜合港媒報導，消息刺激12日港股升幅瞬間由不足300點擴大至最多逾800點，為逾一個月最大單日升幅並見一個月高位。消息公布時，A股及日韓台股已收市，區內資金湧入港股，恒指成交急增至逾3000億港元（約385億美元）。不過北水趁高先行獲利，淨走資185億元（約23.7億美元），是4年來最多。

恒指12日收市報23549點，升681點。港股已連升8日，累升1577點或7.2%。

美12日發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，大幅互降關稅。香港付貨人委員會主席林宣武認為，美國對華關稅降至三成，但連同301及232條款等關稅，實際關稅達六至七成水平，有待內地廠商與買家商討如何分擔。

正在卡達訪問的香港特首李家超表示，中美首次關稅談判已經完成，香港作為自由港，基本零關稅，美國以所謂對等關稅，針對香港實施任何關稅，都違反世貿組織協定。香港作為單獨關稅區，有自身關稅政策，港府會繼續向世貿組織投訴，提出申訴。

白宮上月宣布對華實施最高245%關稅，在東莞設廠多年的港商陳先生稱，當時部分出口美國訂單遭叫停，但廠房已購入近數百萬元材料，遂「博一鋪」（孤注一擲）繼續生產聖誕飾物。現時中美雙方互降關稅，他相信買家會陸續復訂，加上中國出口關稅比現時東南亞 部分國家45%為低，不排除有買家從東南亞地區轉至內地市場。他認為，美國總統川普政策「一時一樣」，會盡力趕及聖誕檔期把貨物運抵美國。

多個商會12日歡迎中美達成共識互降關稅，香港中小型企業聯合會會長郭志華認為美國政府終於「回復現實」，否則受通膨影響的始終是美國市民。若美國對華關稅降至三成的決定變化不大，他相信早前暫停從內地進口的美國買家將陸續恢復訂單；但由於廠商利潤不會高達三成，無法承擔高昂關稅，相關成本很大可能轉至買家及消費者。他建議廠商盡早安排出貨船期；又期望中美雙方盡快解決早前終止內地和香港的小額包裹免關稅待遇。