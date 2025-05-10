港教友盼新教宗延續扶貧 周守仁盼良14世善盡首牧之職

69歲美國樞機主教普瑞弗斯特當選天主教第267任教宗，香港教區主教周守仁樞機期望新任教宗可在教育、關愛貧民上循序漸進改良。（中新社）

生於美國的樞機普雷沃斯特8日當選羅馬天主教第267任教宗 ，名號「良14世 」。天主教香港 教區9日引述良14世指教會要建橋梁，建立一個共議同行、為窮人的教會。天主教香港教區主教周守仁樞機表示，祈求上主助佑他善盡羅馬天主教會首牧之職。

明報報導，位於中區堅道的聖母無原罪主教座堂9日傍晚舉行彌撒。香港教友Alice表示，良14世跟隨前任教宗許久，相信能夠學會跟隨對方方針領導信眾，會繼續幫助兒童和貧苦大眾爭取更多的福利，又強調有前人經驗良14世理應做得更好，希望他可以循序漸進帶領信眾共同成長；她又希望新教宗可以爭取到內地、香港探訪，最終可緩和中美關係。

報導稱，美國總統川普早前在社交平台發布「川普教宗」圖片被批冒犯，另一教友Wuu表示，除川普外亦有很多不同的風波，她希望新教宗不要牽涉政治，又指理解他將面臨的挑戰。

據報導，研究宗教學者、樹仁大學新聞與傳播學系兼任助理教授林瑞琪9日在商台《在晴朗的一天出發》表示，新任教宗曾於南美洲擔任主教，相信他清楚「世界有幾艱難」，會較貼地並會延續方濟各路線，與中國保持良好關係。

報導說，理大應用社會科學系助理教授莫哲暐在同一節目則稱，現時難估計良14世如何處理中梵關係，相信需時研究中國教會問題。莫又指，新教宗曾在社交媒體批評美副總統萬斯對移民的態度，相信他與華府在此議題上有衝突；另外，良14世曾批評現時西方文化，方濟各任內則曾發出文件稱可祝福同性伴侶，相信其言論作風未及方濟各前進。