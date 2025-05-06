香港記協新聞大事資料庫：6年來49媒體人被捕 9人在囚

香港示意圖。(圖/shutterstock)

黎智英 被捕、香港 「蘋果日報」結束、「立場新聞」結束、港台前編導蔡玉玲因查車牌被捕……，除了這些以外，還有更多新聞工作者在過去六年多先後被捕甚至被囚。香港記者協會在3日的世界新聞自由日，發布了名為「傳媒360」的資料庫，記錄了自2021年至今，傳媒界發生的大事，以及自2019年以來被捕被囚的新聞工作者名單。

自由亞洲電台報導，記協表示，自 2021年香港新聞自由出現重大變化。隨著「香港國安法」及「基本法」第 23 條先後生效，傳媒面對的法律風險劇變。新設的資料庫分為三個部份，首先記錄了四年多以來的「新聞自由事件簿」。

最新的包括本台被美國政府停止資助，以至保安局局長鄧炳強3月時責備「明報」記者，就有關鄧離港未有公布及刊憲的提問等，還有多宗有關「蘋果日報」及「立場新聞」案的審訊等。而最早的一宗，是2021年2月9日終院裁定律政司勝訴，被控串謀勾結外國或境外勢罪的黎智英需繼續還柙。

至於資料庫的第二部份，則記錄了49名自2019年中至今，被捕的記者、新聞攝影師或傳媒董事等的名字、相關事件詳情及判刑等資料。根據記協統計，當中32人被正式起訴，24人被裁定罪成或認罪，而至今年初仍有9名新聞工作者在囚。

除了已廣泛報導的黎智英、「蘋果日報」高層、「立場新聞」兩位總編輯及董事局成員、以及中大學者區家麟外，資料庫還記下多位小規模網媒及學生媒體記者，在過去幾年被捕或審訊的資訊。這批人當中，大部分涉及2019年社會運動和國安相關罪名，

此外，網站亦統計了自2021年以來，至少26個新興網路媒體成立，包括了新聞、法庭、娛樂、體育或消閒類別。

記協表示，在後「國安法」新時代，眾多香港傳媒機構結束營運，一批新興媒體平台卻在逆境中冒起，重塑新聞傳播的格局，並體現香港新聞工作者的堅持與韌性，各自在縫隙之中探索新出路。