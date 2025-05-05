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五一黃金周首4天82萬內地客訪港 較去年同期5天增7.7%

香港新聞組／香港5日電
眾多遊客和市民在花園道總站排隊購票，準備搭乘香港著名的山頂纜車。（中新社資料照片）
眾多遊客和市民在花園道總站排隊購票，準備搭乘香港著名的山頂纜車。（中新社資料照片）

五一黃金周5日踏入最後一天，期內訪港的內地旅客再破疫後紀錄。根據港府入境處統計數字，至4日晚上9時的內地黃金周首四天，累計已有82.5萬內地旅客人次入境香港，已較去年5天黃金周增7.7%，經各口岸訪港的內地旅客有逾14.3萬人次。

綜合文匯報、明報報導，不過，旅客增加的同時，對各景點及交通工具的承受能力帶來嚴峻考驗，多處被旅客逼爆，如山頂纜車站便排滿長長人龍，有旅客表示要近兩個小時才能上車，昂坪360纜車站亦擠滿候車旅客，旅客排隊一個多小時仍未能登車，內地旅客另一遊覽熱點的天星小輪，人多時亦要輪候近一個小時。

其他景點如中環海濱的摩天輪也出現長龍，現場有告示牌指輪候時間約要150分鐘，舊油麻地警署4日早亦有大批旅客到場打卡，人多時更擠出馬路，尖沙咀K11 MUSEA則指黃金周首三日人流較去年同期升20%。

據報導，5日佛誕連同過去周末，香港「打工仔」正享連續3天的長周末假期，不少港人續北上消費。入境處稱，4日截至晚上9時，各管制站錄得近59.2萬人次出境，其中逾39.3萬屬香港居民，略少於3日。撇除經機場離境的逾2.2萬人次，其餘逾37.1萬（占94.4％）皆經海、陸管制站前往內地或澳門

一年一度的太平清醮將於5日在長洲島進行，圖為2024年的「飄色會景巡遊」。（中通...
一年一度的太平清醮將於5日在長洲島進行，圖為2024年的「飄色會景巡遊」。（中通社資料照片）

5日也是長洲太平清醮舉行的日子，重點項目之一的飄色會景巡遊，將於下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷，約於下午4時45分返抵北帝廟遊樂場，相信將吸引不少內地旅客和港人到島上，體驗這項年度盛事。

一年一度的太平清醮將於5日在長洲島進行，圖為2024年的「搶包山」總決賽。（中通...
一年一度的太平清醮將於5日在長洲島進行，圖為2024年的「搶包山」總決賽。（中通社資料照片

今年長洲太平清醮飄色會景巡遊有8個團體約20台飄色參與，其中新興街街坊會以「我們的全運」為主題製作飄色，兩名色芯（小演員）裝扮成欖球運動員及跳水奧運冠軍得主全紅嬋。

另外，「KK園事件」廣為社會討論，該街坊會另一組飄色以「逃出K嶇」為主題，以特區政府保安局今年協力營救緬甸詐騙案受害港人為藍本。水警亦會聯同網絡安全及科技罪案調查科參與飄色巡遊，主題為「水警與您攜手防騙」。

內地遊客在香港堅尼地城附近的網紅打卡點拍照。（新華社）
內地遊客在香港堅尼地城附近的網紅打卡點拍照。（新華社）

至於壓軸項目的搶包山決賽，開幕典禮則於5日晚11時30分在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，比賽隨即於午夜零時展開，12名參賽者在指定時間內摘取包山上的平安包，得分最高的男女健兒將獲勝，而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。

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