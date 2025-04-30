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第2艘電動水上的士抵港 「天鵝」造型亮相 最快年中試航

香港新聞組╱香港30日電
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「水上的士」造型以「天鵝」為造型靈感。(取材自臉書)
「水上的士」造型以「天鵝」為造型靈感。(取材自臉書)

香港政府全額資助的第二艘電動渡輪「香港水上的士28」29日抵港。環境及生態局於社交平台發文，稱該艘「水上的士」外觀造型以「天鵝」為設計靈感，稍後會在香港水域進行測試，預計可於年中開始首階段不載客試驗，為未來正式啟航做好準備。

大公、文匯報報導，環境保護署、運輸署、海事處及富裕小輪的代表25日一同見證「香港水上的士28」在廣州南沙的送船儀式。該艘「水上的士」由富裕小輪營運，航線途經尖東、西九龍、灣仔及中環，涵蓋星光大道、西九文化區、金紫荊廣場、香港摩天輪及國際金融中心等著名旅遊觀光景點。

除了擁有「天鵝」造型的獨特外觀，這艘「水上的士」船身外側還安裝有LED燈帶，增添夜航氣氛。此外，渡輪將為乘客提供舒適的觀光體驗，船上設有空調客艙、梳化座椅、觀景窗戶、露天甲板及酒吧，讓乘客舒適地欣賞維港美景。值得一提的是，「水上的士」以「零排放」電動驅動，在航行時也能做到安靜無擾。

局方指出，為配合電動渡輪的充電需求，位於紅磡碼頭的充電設施已完成安裝工程，並期待「香港水上的士28」正式啟航，帶大家遊覽維港。

「香港水上的士28」抵港。(取材自臉書)
「香港水上的士28」抵港。(取材自臉書)

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