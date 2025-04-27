美收緊學生簽證 香港8大院校留學生激增 頂尖學者也赴港

香港教育局表示已接收因美國簽證限制學業不穩的留學生。圖為維多利亞港邊的尖沙咀。（中通社）

香港 不僅準備接收可能在美退市的中國概念股，香港教育局稱已在接收因美國簽證限制學業不穩的留學生。港府 官員還說，香港把握各國需要分散地區風險的大趨勢，吸引海外企業和資金到香港。

港府教育局局長蔡若蓮說，在地緣政治環境下，美國限制留學生簽證 ，令學生留學面臨不穩定情況，有海外學生的家長選擇安排子女轉到香港留學，香港學生亦減少到美國留學。還有美國頂尖學者赴港，但院校保持低調，以免影響學者到香港。

蔡若蓮認為，香港的大學國際化及多元化，兩文三語教學環境有吸引力，早前放寬八大院校非本地生限額至四成後，非本地生收生數量大幅上升，反映海外學生留學需求大，希望院校招生循序漸進，以免配套設施未足夠下收取大量非本地生，影響學生學習體驗。

香港貿易發展局在未來四天中要舉辦七場展覽，香港貿發局副總裁劉會平說，仍然有美國買家及展商赴港參加上周舉行的春季電子展，香港展會要為美國企業等提供對接機會。

香港即將舉辦的七個展會，包括禮品及贈品展、時尚家品及家紡展及時裝節國際授權展及亞洲授權業會議等。香港貿發局副總裁劉會平稱，貿易戰必定會對經貿環境造成負面影響，而目前業界面對缺乏商機的問題，又指其他國家亦面對同樣憂慮，因此需要找更多市場及買家，在香港舉行的展會能提供對接機會，作用亦變得更重要。

港府政務司司長陳國基出席「機遇灣區」主題活動時說，美國挑起的關稅戰嚴重衝擊過去幾十年國際社會共同建立的多邊貿易機制，對中小企與跨境電商造成重大不利影響香港要盡力化危為機，把握各國需要分散地區風險的大趨勢，吸引海外企業和資金到香港。

香港新聞組／香港27日電

綜合港媒報導，蔡若蓮26日表示，受國際局勢變化影響，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升；香港8大院校非本地生收生數量大幅增長，反映香港教育的國際競爭力。

據中國官媒光明日報網26日的消息，美國政府近期取消逾千名國際學生簽證或合法身分，逾百名受影響的國際學生上周聯合向美國聯邦法院提起訴訟。川普政府25日稱正恢復最近突然被終止合法身分的外國學生學生簽證註冊。