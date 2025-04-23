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香港民主黨解散沒彎轉 主席羅健熙留港續發聲

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港民主黨月中授權中委會進一步跟進解散，主席羅健熙接受前主席劉慧卿訪問時明言不認為解散「有彎轉」，正物色機構捐贈黨產，舉例是民生、環保及基層等政治程度較低的組織，但不確定對方會否接收。

明報報導，談及自己去向，羅健熙指參選之路已經「行夠」，未來一定不會參選，仍會留港為巿民發聲，繼續社區、環保工作。

據報導，羅健熙表示，去年12月中委改選時，原希望繼續盡力做，包括就《施政報告》、《財政預算案》提出意見，但「有些情況有些轉變，平衡已經打破了」。他未有進一步透露詳情，形容是「侷著做這個（解散）選擇」。

報導說，他稱解散不會影響市民，幾名負責地區的黨友會繼續工作，他個人亦會在有空間下發聲，例如在報紙撰文，以及繼續支援在囚民主黨黨員。他說希望自己「仍然有聲」，接近港人的想法，稱現時「公開有位置」、「有政治能量」的人的公開言論與港人不太貼近，令他最不開心。

報導稱，羅自言從未想過移民，因此不會離港，至於被問到會否以獨立身分參加選舉，他說：「我覺得我已經行夠了。」

報導指民建聯副祕書長葉文斌22日在本報撰文稱，民主黨「走到今日，不是受到壓迫，是他們背棄了當初路線，走上所謂『違法達義』之路」，而且不承認錯誤。劉慧卿訪問時問羅健熙「想不想道歉呀？」羅表示不解，「不知為何有些政黨特別關心我們」，他稱民主黨已即將解散，其他人的說法並不重要。

民主黨 香港 移民

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