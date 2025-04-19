港復活節百萬人外遊 商鋪苦守 零售業界憂旺丁不旺財

18日是香港復活節小長假首日，深港陸路口岸北上人潮洶湧下，關口運作暢順，出入境通道全開，從香港到深圳過關不到半小時。圖為羅湖口岸。（中通社）

一連四天的復活節 長假期18日展開，香港 多個出入境口岸均現離港人潮。入境處表示，截至18日晚9時，有逾112.4萬人次出入境，按年增8.52%，出境人次約80.1萬，當中約70.6萬是香港居民，較去年同一時段的68.1萬增3.59%，入境則有32.3萬多人次。大量港人外遊，有香港藥房形容客人「清場咁滯（即將清場）」，生意較以往假期少約5成。

明報報導，香港零售業界憂慮市道「旺丁不旺財」，預料生意額較去年下跌約一成。有飲食業界亦評估復活節長假期生意較平日下跌，但整體生意估計較去年同期上升。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，估計今個假期業界生意比平日少約兩成半，惟因來港內地遊客增加，估算今年復活節假期每日生意額可達約2億元（港幣，下同，約2576萬美元），即上升約一成。

一連四日的復活節長假18日開始，香港西九龍高鐵站人山人海，旅遊業議會表示，復活節假期港人外遊人數比往年多，其間有3000多個旅行團出發，逾半是高鐵團。（中通社）

據報導，不少港人早在今個復活節長假前夕已出發外遊，但向來是港人長假熱門旅遊地的日本，今年受地震預測影響，更多人傾向北上。據入境處數據，17日各口岸共有逾71.8萬人次出境，當中逾8成即60.5萬是香港居民，連同18日天長假期首日截至晚上9時70.6萬人次港人出境，兩日共132.3萬人次港人出境，較去年同期多近1成。

報導稱，陸路多個口岸排滿長龍，18日早10時在落馬洲支線完成通關抵達福田口岸要花27分鐘，平日僅需5至10分鐘。地鐵站 不少來自香港的旅行團舉起旗幟讓團友集合。運輸署18日午表示，由於進入深圳灣管制站的跨境私家車數量眾多，等候處理離境手續時間或需90分鐘；港鐵18日午一度實施人潮管制措施。

報導指，徐氏夫婦18日乘坐跨境巴到深圳灣口岸，說7天行程會先到廣州北部融創滑雪，再南下看馬戲團，繼而到澳門，全程預算約3000元，最希望到商場購物。

報導說，大批港人出境，有欲返回內地的旅客被「殃及池魚」，稱多人經跨境巴士北上，18日難買車票回家，「一早知（這麼多人）就不下來啦！」

據報導，尖沙咀多間名店外沒人排隊。廣東道一間藥房負責人林先生稱，生意額較往年長假少約五成，嘆「一年差過一年」、「即將清場」，又指已推出折扣優惠希望吸客，惟由於復活節在內地沒假期，作用不大。