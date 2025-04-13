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香港北都片區開發收22意向書 港占6成 內地占4成

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府為全速推動北部都會區建設，選定三個「片區開發」試點，發展局早前收到22份意向書，發展局局長甯漢豪昨日透露，當中六成來自香港企業，四成來自內地企業。

大公報報導，發展局就洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區、新田科技城的三個「片區開發」試點，邀請市場提交意向書，上月31日截止，共收到22份意向書。甯漢豪昨日在一個電台節目透露，收到的意向書，包括來自房地產發展商、綜合發展企業、建築或物流承建商。當中六成來自本地企業，四成來自內地企業。對於沒有外資企業，她說可以理解，「其實過去多年，外國企業比較少直接參與政府投地，它們多數是有發展項目後，做建築工程方面的合約。」

據報導，發展局在邀請意向書內，有提問關於繳付地價的安排，除一次過先繳付全數地價，對分期支付，或前期支付較低地價但日後與政府分紅有何意見。甯漢豪說初步見到，與政府分紅的安排似乎「很有市場」。

甯漢豪透露，三個片區的招標方式，除了政府原先傾向的價高者得，不排除參考市場意見，採用「雙信封制」，即是除了標書價錢，亦考慮入標者的質素、經驗、技術含量，以及能否帶動龍頭企業進駐香港，「有聲音要求『不要只看價錢，你看看我的質素』，可能發展商過去經驗善於做這個項目，這些也許都可以加分……一些意向書建議，『我會幫你帶龍頭企業進來』，我們都會想在評審標書反映出來，打到分數，如果這樣就要用『雙信封制』。」

報導稱，甯漢豪說，招標安排仍在研究中，「雙信封制」評審更複雜，或需較長時間。政府爭取在今年下半年，就一至兩個片區展開招標，新田科技城由於未完成收地，最快明年才能招標。她有信心成功招標，視乎發展商入場後的工程進度，估計未來兩年會有產出，例如完成土地平整。

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