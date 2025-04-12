我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

香江觀察／捲關稅戰 「自由港」載沉載浮

香港特派員李春
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

今天的關稅大戰，竟然連企鵝荒島都列入「對等」之列，香港會否被捲入戰火呢？有此一問，一是香港之前除有國際金融中心身分，人稱「紐倫港」即香港與紐約、倫敦排在了一起；二是香港還有個自由港身分，全球聲稱自由港的地方有數十個之多，但公認「全球三大自由港」的是：香港、新加坡、杜拜。

香港與關稅發生糾葛的，主要是這自由港身分。香港的自由港不是單純的港口碼頭的自由往還，還主要在於絕大多數進出口商品是沒有徵稅的，這不是進入港口區域、自貿區區域，而是整個港九新界，都受自由貿易之惠。

香港這個自由港，看來已捲進關稅大戰，香港財政司長茂波說，即使美國對香港實行高關稅，香港仍會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和信息等的自由便捷流動。

陳茂波這段話，講兩層意思，一是香港確實捲入了關稅大戰，美國可能已說要對香港開徵高關稅；二是高姿態，即不對等地收取「對等關稅」，香港仍要堅持自由港地位。

香港是怎麼捲入關稅戰的呢，港府商務及經濟發展局局長丘應樺加了註腳。丘應樺宣布香港出口信用保險局要推出新一輪支援措施，支援香港出口貿易，協助企業加快開拓新興市場。這段話顯示香港捲入關稅戰，主要在出口貿易領域。

再進一步看港府最近對香港本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界的表態，香港貿易出口領域，主要在珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業這些行業，港府對業界的開導，不是去爭取美國在關稅上放一馬，而是給他們融資擔保、升級轉型、開拓中國大陸市場、開拓東盟市場等方面。

從另一個角度看，關稅大戰亦給香港帶來新憂慮或者說新挑戰，即不少國家提出的零關稅表態。香港這個自由港，是三大自由進出，即資金自由進出、人員自由進出、商品自由進出，除了菸、酒、燃油外，理論上外國其他商品輸入香港是不徵稅，除了毒品和軍火要禁，其他都放行，這才叫自由港。

但如果大批國家地區都變成零關稅，那香港自由港就要掉漆失色了。反過來關稅戰真如之前展現那麼悲觀，各地都大加關稅、高築壁壘，香港又因之得利，難怪香港有人提議要利用關稅大戰，以奪回昔日香港「購物天堂」的地位。

香港 關稅 港府

上一則

荒漠貓是中國獨有 有人飛2000公里到西野動物園看牠

下一則

3房爭林百欣遺產勝訴 獲逾4600萬美元

延伸閱讀

海關證實報關系統故障 川普寄望的關稅暫時收不到

海關證實報關系統故障 川普寄望的關稅暫時收不到
白宮：逾15國已提出關稅協議案 將與台灣展開討論

白宮：逾15國已提出關稅協議案 將與台灣展開討論
歐盟估關稅戰2027美GDP降3.3% 全球貿易減7.7%

歐盟估關稅戰2027美GDP降3.3% 全球貿易減7.7%
香港入境處5奪最佳機場服務大獎

香港入境處5奪最佳機場服務大獎

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現