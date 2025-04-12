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香港細價樓交投旺 二手指數CCL連漲3周

香港新聞組／香港12日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港受到預算案放寬百元印花稅刺激，細價樓交投暢旺以及港股早前造好，反映3月中旬市況的二手指數CCL按周再升0.06%，連漲3周共漲1.49%報136.9點。

大公報報導，業界分析指，二手指數升幅已顯著收窄，踏入4月初全球關稅戰升級，環球股市波動，二手交投放緩，百元印花稅「藥效」或被削弱，料樓價尋底未完，第二季下試133點，潛在跌幅約2.9%

反映3月17日至3月23日期間市況的中原城市領先指數CCL，最新報136.9點，按周微升0.06%，當周恒生指數重上24000點關口並創逾3年新高，利好樓市氣氛，帶動主要二手屋苑造價企穩向上。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀分析，今年2月底財政預算案放寬物業印花稅，加上3月期間港股造好，增強買家入市信心，多個新盤銷情理想，二手交投亦明顯增多，帶動CCL連升3周共漲1.49%。然而，4月初貿易衝突升級，環球股市大幅波動，二手成交開始減慢，各項利淡因素均對本地樓價構成下行壓力，相信短期內樓價尋底未完，第二季CCL將下試133點，即較現水平回落2.85%。

雖然過去3周CCL連升，惟今年樓價暫時仍錄0.54%的跌幅，較2021年8月的191.34點歷史高峰累跌28.45%。4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公布的CCL才開始反映。

綜觀CCL八大指數，本周以大型單位升幅最多，該指數報137.73點，按周升1.16%，為連跌11周後反彈，但仍在2016年8月底水平徘徊。至於中小型單位及大型屋苑指數，均連升2周後回軟，分別按周下調0.15%及0.24%。。

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