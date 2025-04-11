英超曼聯5/30訪香港 霍啟山承諾：梅西事件不會重演

英超球隊曼聯下個月底訪港，並將於5月30日在香港大球場對戰香港足球代表隊，中國香港足球總會主席霍啟山（中）保證「梅西事件」不會重演。（中通社）

相隔12年，英超 豪門「紅魔」曼聯將於今年5月30日再次在香港 大球場獻技，與香港男子足球隊進行友誼賽；曼聯代表承諾一眾「紅魔」球星都會訪港，足總主席霍啟山和主辦單位主席金偉明都拍胸口保證，去年的梅西 失場事件不會出現。

綜合明報、大公報報導，金偉明表示， 曼聯承諾隊中最受歡迎的葡萄牙球星布魯諾費爾南德斯（Bruno Fernandes）等訪港，以強陣出戰讓香港球迷一飽眼福。金偉明並稱，合約上有條文保證球星出場的時間和人數：「我們現時的合約確保球星的出場時間及人數，經過梅西不是太過愉快的事件後，我們合約上有條文保障球迷福利。」

曼聯巡迴賽及友誼賽總監高文10日在記者會上就承諾：「我們的球員通常在6月1日才需向國家隊報到，因此我們有信心帶領主要球星訪港；只要球員沒有傷病，費爾南德斯等核心球員將會登場，絕不會讓球迷失望。」

金偉明也表示，經過去年初國際邁亞密訪港時美斯未有上陣的爭議後，這次賽事合約便加入特別條款，確保球星的出場時間和人數。金偉明說：「雖然具體細節不便透露，但我們有信心球迷能看到一場星光熠熠的比賽。」

中國香港足總主席霍啟山亦拍心口，指不會出現梅西事件：「曼聯代表剛講過，會派出整隊曼聯來香港。曼聯在香港好多球迷，相隔12年再來，所以這方面（梅西事件），我們不擔心，他們是整體球隊來對我們港隊。」

曼聯將於5月25日英超煞科戰對陣阿士東維拉後便啟程展開亞洲之旅，預計29日抵港，賽前不會作公開操練，賽前操練只會以慈善活動形式開放予少數弱勢社群人士觀看，30日比賽後翌日離港。

賽事門票於11日中午12時在購票通平台公開發售，票價由最平390元（港元，下同，約50美元）至最貴2990元（約385美元）。