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大學學費漲價 香港科大跨國課程天價逾7萬美元

香港新聞組／香港11日電
圖為香港科技大學。（中新社資料照片）
圖為香港科技大學。（中新社資料照片）

自今年9月新學年起，香港八所資助大學在相隔28年後再次加學費，是連續第三年每年平均加幅約5.5%。學費上漲的趨勢不僅限於八大，新學年多項自資學士學位課程學費亦普遍增加；此外，香港各所專上院校的最新課程資訊，發現新學年逾170項本地自資學士學位課程學費大多有上調，普遍加費約為2%，有個別課程加幅較高超過14%，更有以全球合作為賣點的「天價」課程加費後首年學費接近55萬元（港元，下同，約7萬元）。

文匯報報導，根據「經評審專上課程資料網（iPASS）」的數據顯示，2025/2026學年共有15所專上院校提供173個全日制經本地評審的本地自資學士學位課程，與2024/2025學年相比，大多課程均有加費。其中，嶺南大學自資開辦的環球經濟與銀行課程，首年學費從14萬元（約1.8萬美元）上調至16萬元（約2萬美元），加幅高達14.3%，為加幅最高的課程之一。

香港科技大學自資開辦全球工商管理學士（World Bachelor in Business）課程，該課程與美國南加州大學和義大利博科尼大學合作，可獲頒授三校學位，學生會在三地各修讀一年，第四年可於獲取錄的大學學習。按課程安排，學生首年會在南加大上課，2025/2026學年學費將上調至54萬6222元（約7萬407美元），加幅為5.6%，四年總計學費近126萬元（約16萬美元），屬於天價自資學士課程中的佼佼者。

去年升格為香港首間應用科學大學的香港都會大學，亦開辦了多個學費較高的自資課程。其中，物理治療學及醫療化驗科學課程，2025/26學年學費分別為17萬4360元（約2萬2474美元）和17萬4290元（約2萬2465美元），加幅均為2.1%。

不過，有關課程均被納入特區政府教育局的「指定專業/界別課程資助計畫（SSSDP）」，2025/2026學年入讀的香港學生均可獲8萬1450元（約1萬498美元）學費資助。

香港 南加大 加州大學

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