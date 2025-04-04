我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

香港樓市好熱 預約看樓創10周末新高 港島樓價指數3年最勁

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港4月首周末15個指標屋苑預約看樓量，創10個周末新高。圖為市民在北角街頭的一家房產中介店面查看住房交易信息。（中新社）
香港4月首周末15個指標屋苑預約看樓量，創10個周末新高。圖為市民在北角街頭的一家房產中介店面查看住房交易信息。（中新社）

美國對等關稅措施衝擊環球經濟，但暫未見對香港樓市構成即時影響，購買力仍然釋放，並不乏買家繼續在市場尋寶。據美聯物業分行統計，4月首周末（4月5日至6日）15個指標屋苑預約看樓量錄約491組，較上周末約480組，按周續升約2.3%，創10個周末新高，連升第4周，而若計及清明節的一連3天的長周末，預看樓量則共錄得約664組水平。

綜合香港經濟日報、大公報報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國推出對等關稅措施，難免對環球經濟市場構成不明朗因素，但由於香港樓價已顯著調整，加上發展商積極以低價推售旗下新盤，市民入市意欲增加，購買力持續釋放。本周末適逢清明節長周末，而部分市民亦短線外遊，但本周末沒有全新大盤應市，故焦點回流二手，亦不乏買家物色筍盤（優質、物超所值樓盤），支持二手屋苑看樓活動。不過本季亦有不少新盤部署應市，故市場仍聚焦一手。

承接3月旺勢，4月首周末港島區4個指標屋苑預約看樓量按周續升約3.2%，錄約176組水平。美聯物業太古城金星閣分行高級區域營業董事施衍銘表示，太古城踏入4月已錄得約4宗買賣成交，筍盤承接力理想，本周末屋苑預約看樓量保持，並按周錄得約2%的輕微增長，而3日計則錄得約60組水平。

本周末九龍區7個指標屋苑本周末預約看樓量仍暫錄約214組，較上周末207組上升約3.4%，連同清明節假期的3天計則共錄得約299組，市場需求仍然穩健。

此外，受惠百元印花稅門檻放寬，樓市交投回暖，二手樓價指數CCL連漲兩周共1.43%，最新報136.82點，按周升1.12%，屬3個月以來最大升幅，其中港島區更一洗頹風，按周急彈3.45%，升幅是逾3年最勁，該指數首季埋單計微升0.1%，成功扭轉跌勢。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，大型新盤銷情暢旺，帶動二手成交持續增加，中原城市領先指數CCL本周升幅是近12周以來最大。

展望後市，她認為市場好淡消息交錯，料短期CCL在低位爭持，至於國家財政部向四大國有銀行注資，及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於4月下旬反映。

香港 關稅 財政部

上一則

維權卻被強制送精神病院「治療」22天 安徽男：我沒病

下一則

「供不應球」中民眾：羽毛球漲價比黃金猛 月薪2萬打不起

延伸閱讀

香港是自由港 批川普對等關稅霸凌無理 違反WTO規則

香港是自由港 批川普對等關稅霸凌無理 違反WTO規則
800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增

800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增
離婚楊冪近7年 50歲劉愷威逆生長 滿滿少年感

離婚楊冪近7年 50歲劉愷威逆生長 滿滿少年感
香港發展島嶼生態遊 推旅遊片區 南丫島打造高端度假村

香港發展島嶼生態遊 推旅遊片區 南丫島打造高端度假村

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統