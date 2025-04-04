香港樓市好熱 預約看樓創10周末新高 港島樓價指數3年最勁

香港4月首周末15個指標屋苑預約看樓量，創10個周末新高。圖為市民在北角街頭的一家房產中介店面查看住房交易信息。（中新社）

美國對等關稅 措施衝擊環球經濟，但暫未見對香港 樓市構成即時影響，購買力仍然釋放，並不乏買家繼續在市場尋寶。據美聯物業分行統計，4月首周末（4月5日至6日）15個指標屋苑預約看樓量錄約491組，較上周末約480組，按周續升約2.3%，創10個周末新高，連升第4周，而若計及清明節的一連3天的長周末，預看樓量則共錄得約664組水平。

綜合香港經濟日報、大公報報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國推出對等關稅措施，難免對環球經濟市場構成不明朗因素，但由於香港樓價已顯著調整，加上發展商積極以低價推售旗下新盤，市民入市意欲增加，購買力持續釋放。本周末適逢清明節長周末，而部分市民亦短線外遊，但本周末沒有全新大盤應市，故焦點回流二手，亦不乏買家物色筍盤（優質、物超所值樓盤），支持二手屋苑看樓活動。不過本季亦有不少新盤部署應市，故市場仍聚焦一手。

承接3月旺勢，4月首周末港島區4個指標屋苑預約看樓量按周續升約3.2%，錄約176組水平。美聯物業太古城金星閣分行高級區域營業董事施衍銘表示，太古城踏入4月已錄得約4宗買賣成交，筍盤承接力理想，本周末屋苑預約看樓量保持，並按周錄得約2%的輕微增長，而3日計則錄得約60組水平。

本周末九龍區7個指標屋苑本周末預約看樓量仍暫錄約214組，較上周末207組上升約3.4%，連同清明節假期的3天計則共錄得約299組，市場需求仍然穩健。

此外，受惠百元印花稅門檻放寬，樓市交投回暖，二手樓價指數CCL連漲兩周共1.43%，最新報136.82點，按周升1.12%，屬3個月以來最大升幅，其中港島區更一洗頹風，按周急彈3.45%，升幅是逾3年最勁，該指數首季埋單計微升0.1%，成功扭轉跌勢。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，大型新盤銷情暢旺，帶動二手成交持續增加，中原城市領先指數CCL本周升幅是近12周以來最大。

展望後市，她認為市場好淡消息交錯，料短期CCL在低位爭持，至於國家財政部 向四大國有銀行注資，及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於4月下旬反映。