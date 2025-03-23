醫增幅遠遜病患 15%慢病共治停收症 市民投訴：需候5個月

「慢性疾病共同治理先導計畫」吸引11萬人參加，至今619名醫生參加，明報統計發現，約一成半即90名醫生已暫停接收新症，當中中西區四分之一停收。（圖／香港醫務衛生局網站截圖）

「慢性疾病共同治理先導計畫」推出近一年半，暫11萬人參加，較2023年底啟動後一季的人數增近3倍，同期參與醫生則僅增約三成至619人，但有近一成半即90名醫生停收新症。有市民22日投訴去年登記至今仍未見醫生，醫衛局確認90名醫生停收症，但稱九成參加者由登記至首次見醫生時間保持在約兩個月。有基層醫療委員會委員認為，參加醫生數量追不上計畫需求，籲政府考慮增加醫生參與誘因。

明報報導，家住天水圍的梁太22日致電電台投訴，去年已參加計畫，但住址附近的醫生不設預約，且診所派給參與者的診症名額有限，即使她早上8點半到診所排隊亦未輪候到，更有當區其他醫生告知不設預約或已滿籌。家住沙田的李先生亦致電投訴，輪候兩三個月後才首次面見醫生，另有市民亦向明報投訴需輪候5個月才見到醫生。

報導指出，居於葵芳的陳女士雖已因輪候需時而轉過醫生，但仍需輪候到7月才能首次面見醫生，主因醫生每日只處理一定數額的慢病共治病人，而預約過程亦有醫生以繁忙等理由推諉。陳女士認為現時預約困難打擊參與度，由於生活或有變，不確定7月會否如期參加計畫。

陳女士感到無奈，認為慢病共治的用意很好，但在參加的醫生無法應付需求下，當局可考慮將計畫擴展至普通科門診，且不設入息門檻。

報導稱，基層醫療健康專員彭飛舟表示，私人診所各有安排，未必即時能應付新計畫，相信診所聽到意見後會跟進。他亦稱目前醫生、診所數量對計畫安排確實有影響，現時計畫未必能「盡善盡美」，但也應長遠看待。他又希望私家醫生對病人一視同仁，強調會向有關醫生反映，看能否給予其幫助或協助調節。

據報導，慢病共治計畫網站的家庭醫生表列顯示，目前全港共619名家庭醫生參加，部分註明暫停收新症，統計各區暫收新症的醫生數量及占比，發現大埔區最嚴峻，近三成醫生已停收新症，而中西區、黃大仙、離島亦有逾兩成醫生停收新病人。

報導說，醫衛局回應確認有90名醫生停收症，稱當中有醫生稱因應工作量及診所運作需暫停接收新症，但有停收新症醫生仍有繼續跟進約300名參加者。

該局續稱，數據顯示九成參加計畫市民由登記至首次見醫生時間一直保持在約兩個月，未因參加人數上升而影響，又說目前有近650名家庭醫生申請登記參與計畫，619名醫生已完成手續正式加入，且每名醫生配對的市民亦平穩上升。