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充電器疑自燃爆炸 港航客機果汁、牛奶救火 急降福州

香港新聞組／香港21日電
香港航空由杭州蕭山機場飛往香港的航班，20日飛行途中客艙內行李架突然起火，所幸飛機最後平安降落福州長樂國際機場。（視頻截圖）
香港航空由杭州蕭山機場飛往香港的航班，20日飛行途中客艙內行李架突然起火，所幸飛機最後平安降落福州長樂國際機場。（視頻截圖）

香港航空一架航班編號HX115的客機20日午由杭州返港途中，懷疑乘客放在行李架內的行動電源充電器起火，濃煙瀰漫機艙。乘客與空姐合力用瓶裝水及果汁降溫滅火，最終及時將火救熄。客機安全降落福州長樂機場，機上160名乘客及8名機組人員有驚無險，香港航空晚上安排另一架客機接載乘客來港。

大公、文匯報報導，涉事客機為空中巴士A320機型，20日中午12時許由杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分抵港。有乘客在社交平台小紅書發文指出，起飛後約半小時，「飛機剛剛平穩，然後就有人大喊『燒起來了』。抬頭一看我以為自己看錯了，沒想到行李艙居然著火了……，之後整個塑料燒焦的味道，加上那種黑煙滾滾的感覺，真的是把這輩子最壞的打算，全部都想了一遍。」

有乘客在「小紅書」上載短片旁述稱，當時行李架「嘭」一聲爆炸，然後冒出濃煙，機艙亦開始瀰漫煙霧，多名空姐先用「滅火劑」滅火，但未能將火撲熄，其後有男乘客打開起火行李架的上蓋，由空姐與多名乘客合力用瓶裝水注水，亦用上紙包果汁、牛奶，最終將火撲熄。

有乘客表示，大約淋了十多分鐘後才不見火光，期間行動電源一度復燃，但最終被撲滅。

客機在下午1時56分安全降落福州長樂機場。據片段顯示，起火行李架已嚴重焚毀，裡面的手提行李燒焦。有同機乘客質疑滅火器位置不清晰，爆炸後過了幾分鐘才找到滅火器。

今年初，南韓釜山航空一班準備飛往香港的客機，發生因行動電源爆炸導致行李艙起火後，世界各地航空公司陸續加強管制攜帶行動電源上機，外國部分航空公司明文規定不可置於座位上方的行李架，但香港多間航空公司包括香港航空沒此規定。

香港 小紅書 牛奶

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