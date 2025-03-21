全球最國際化大學 香港4所大學1主因 跑贏牛津、劍橋

泰晤士高等教育（THE）19日公布2025年全球最國際化大學排名，香港城市大學連續2年排第一。（取材自維基百科）

英國具權威性的「泰晤士高等教育」（THE）公布，2025年「全球最國際化大學排名」，首4名均由香港 的大學包攬，其中香港城市大學蟬聯榜首，將世界頂尖的英國牛津、劍橋大學，踢出五甲。不過，港校能在「國際化」排名領先，主因在於計入急增的中國大陸師生；而西方名牌大學排名相對下降，與近來地緣政治和限制中國留學生 就讀有關。

自由亞洲電台報導，THE19日公布「2025年全球最國際化大學排名」，比較去年，香港表現突圍而出，香港城市大學連續兩年排第一，香港科技大學、香港理工大學、香港大學急升幾級，依次包辦亞、季、殿軍；另香港中文大學亦由13升至11位。而首40名當中，來自中國鄰近的馬來西亞、新加坡 和台灣的大學在內均有進步。

同時，不少西方頂級大學「國際化」表現下滑，包括英國去年打入五甲的牛津大學、倫敦帝國學院和劍橋大學，分別跌至第6、7、8位；緊隨是瑞士的蘇黎世聯邦理工學院、洛桑聯邦理工學院。

據報告指，排名評分依據2023/24學年的4個範疇，包括國際生占比、國際教職員占比、與國際學者共同發表學術文章占比、國際聲譽。THE指出，香港表現出色部分原因，是來自中國大陸的學生和教職員工在排名時被視為「國際化」，尤其是香港5間上榜大學在2019至2023年與大陸作者合撰期刊增加70%。

THE引述日本廣島大學國際教育專家黃福濤分析指，香港的大學一直受到國際學者的青睞，尤其英文環境有助於提升在國際期刊上的發表機會，吸引愈來愈多中國大陸學者進駐，令「國際化」分數上升。

事實上，香港的大學近年急速「中國大陸化」。香港「八大」包括今次4所「最國際化」的港校，2023/24學年在非本地學生當中，中國大陸學生占比均逾70%至80%；而教職員方面，中國大陸教員比率均急增至少3成多，部分大學中國大陸教員比本地教員更多。

港府亦表明，未來擴大招收非本地師生人數，尤其是與大灣區加強合作。本學年起放寛八大招收非本地生人數，由相當於本地學額20%增至40%。

那為何西方國家「國際化」收縮呢？THE報告指出，西方國家的「國際化」排名受地緣政治影響而下滑，特別是近年來中西方在人工智能及高科技領域的競爭加劇，導致部分國家收緊學術交流政策。