香港國安教育日10周年 新紮師兄觀展更理解維安重責

4月15日為「全民國家安全教育日」，保安局及轄下紀律部隊於香港警察學院聯合舉行升旗儀式，紀律部隊儀仗隊在升旗儀式中列隊。（取材自港府新聞處）

香港 全民國家安全教育日十周年專題展覽19日正式向公眾開放，尖沙咀香港歷史博物館內外，前來觀展的人流絡繹不絕。多名觀展人士表示，國家安全教育專題展覽讓他們加深了對國家歷史、國家發展及香港推動國家安全教育成果的認識，許多人更直言，下次會留多些時間再次觀展。有「新紮師兄」（新入職警察）表示，是次觀展更加深刻理解了自己作為警隊人員所肩負的維護國家安全的責任非常重大。

文匯報報導，今年是全民國家安全教育日十周年，國家安全展覽廳會推出專題展覽，展示國家的國家安全推廣和實踐，以及特區政府在推行國家安全的策略、工作、回顧和展望。

是次展覽以「走深走實十周年」為策展主軸，現場有不同展區分別介紹律政司、民政及青年事務局、保安局、教育局 、公務員學院等在國家安全方面所做的工作，以及播放每年「國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座上主禮嘉賓的講話等。

展場外，許多人邊觀展邊用手機拍照記錄，而展廳內「國安領域對對碰」的機器屏幕旁更一直人頭攢動，等著玩遊戲的人群排起了長隊，旁邊扭蛋機也是吸引了很多人，大家都很期待自己扭出來了什麼樣子的紀念品。

展館外還聚集了很多合影留念的人士，只見他們與朋友家人一起，還在熱烈討論著剛剛自己抽到了什麼樣的紀念品。

當提到印象深刻的展覽內容時，陳女士脫口而出的就是展廳內設置的「國安領域對對碰」的遊戲，該遊戲的玩法是在限時內配對所有相同的牌，這些牌面上都是與國家安全領域相關的知識，包括軍事安全、生物安全、金融安全等，遊戲闖關後才可以獲得去扭蛋機扭獎品的機會，所以需要熟悉這方面的內容。

新入職的警務人員張先生表示，透過這次觀展中的學習，更加深刻理解了自己作為警隊人員所肩負的維護國家安全的責任非常重大，而這次觀展所學到的知識對自己的職業生涯也是十分有意義。