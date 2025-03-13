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港民調：一國兩制、人權自由評分跌 部分議員只懂追捧中

特派員李春／香港13日電
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香港民調顯示，許多「一國兩制」的指標都呈現下滑趨勢。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。（中新社）
香港民調顯示，許多「一國兩制」的指標都呈現下滑趨勢。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。（中新社）

香港「民主思路」發布新一輪「一國兩制」評分，其中不僅「一國兩制」指數微跌、「高度自治」、「人權自由」及「內港關係」的評分也都在下跌。受訪者對港府滿意度下跌，對香港立法會普遍不滿。

「民主思路」委託香港中文大學亞太研究所，在今年1至2月期間隨機抽樣訪問逾千名18歲或以上香港居民，並運用九個國際智庫編製的長期追蹤指數，得出「一國兩制」指數。

「民主思路」12日發布新一輪「一國兩制」指數，以10分為滿分，有6.14分，比上一輪6.17分輕微下跌，結束自2021年起連續上升的趨勢。在「高度自治」、「人權自由」及「內港關係」(即大陸與香港關係)的評分都有下跌，在國際評價方面，「公民權利」及「民主發展」評分亦下跌，只有「經濟開放」評分輕微上升。

「民主思路」聯席召集人潘學智說，「言論、結社、集會自由」及「民主政制發展」的評分，分別下跌5.2%及3.4%，跌幅最大。近半年香港社會運動案件進入結案階段，勾起市民對政治紛爭的回憶，加上記者協會主席鄭嘉如懷疑因為參與工會被解雇，影響市民觀感。

調查中顯示，42.3%受訪市民對香港政府表示「滿意」，較上一輪下跌2.1個百分點，與不滿意政府的市民佔比相約。受訪者對香港立法會表現亦普遍不滿，只有29.4%表示滿意，超過48%表示不滿意。

調查亦顯示，自稱「溫和派」的市民人數增加1.6%，占受訪者約八成；有67%受訪者認同「香港人」與「中國人」的雙重身分，當中18至29歲的受訪者，有76.1%認同，比半年前多3.6%。

現任行會成員兼「民主思路」召集人湯家驊稱，有市民反映不少議員的發言內容，只追捧中央政府言論，少有發表個人看法，在審議法例過程中亦顯得不熟悉議題，或未有積極參與，令市民質疑審議通過的條例，未經全面及足夠審查。被問及新一屆立法會應否「大換血」，他指要交由選民決定，但希望有更多不同範疇及有能力的人參選。

「民主思路」調查的國際評價方面，採用九個國際智庫來源，統計全球148個國家和地區有關支柱的相對水平，3項支柱評分以「公民權利」的跌幅最大，下降0.6%至6.22分；「經濟開放」有9.39分；「民主發展」的評分則有5.05分。

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