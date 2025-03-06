日男星赴港會粉絲 慶功宴非禮女翻譯 涉猥褻押後再訊

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，涉嫌在旺角砵蘭街涉嫌非禮女性被捕。（取材自Instagram） l

日本 男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信1日赴港舉行粉絲見面會後，與工作人員在旺角一間餐廳進行慶功宴，其間涉嫌非禮一名女翻譯員；警方經調查後，2日拘捕上村謙信。他已被暫控「猥褻侵犯」罪，於4日上午在西九龍裁判法院提堂，並押後至4月15日再提訊。

香港 01報導，25歲的上村謙信1日在東涌舉行粉絲見面會，女受害人擔任活動翻譯員，兩人為首次見面，之前互不相識。活動結束後，晚上約10時，上村謙信與其他工作人員前往旺角砵蘭街一間樓上餐廳舉行「慶功宴」，其間發生非禮事件。女受害人2日由社工陪同下報警，警方亦於同日拘捕上村謙信。

日本男子組合「ONE N' ONLY」經理人公司星塵傳播4日發出聲明，稱上村謙信因「確認有重大違反合約的行為」，故即日將他退團及解約，Instagram帳號亦已被刪除。

根據香港法例第200章刑事罪行條例第122條，「猥褻侵犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方強調對於任何猥褻侵犯的罪行，採取零容忍態度，必定會嚴正執法。