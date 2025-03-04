東南亞穆斯林旅業訪港團 讚友善配套齊全 鍾情港式點心

香港示意圖。(圖/shutterstock)

為推廣香港 成為「穆斯林友善」旅遊目的地，香港旅遊發展局上月17日至20日舉辦東南亞 穆斯林業界訪港考察團，接待逾20名來自新加坡、馬來西亞及印尼 等東南亞市場的穆斯林旅遊業界代表，讓他們親身體驗香港最新的穆斯林友善配套及旅遊產品。

綜合大公報、文匯報報導，旅發局表示，業界代表訪港期間，在餐飲、住宿及購物上均留下不俗評價。

考察團參觀了香港多間已取得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」穆斯林友善評級的酒店，品嘗了獲清真認證的正宗優質中菜、地道蟹粉沾麵、香港製造手工曲奇，以及港式點心等；到訪主題樂園參觀穆斯林友善設施，與海洋公園大熊貓「安安」及「可可」見面、穿梭「舊城中環」景點及地標，乘搭昂坪360纜車登上昂坪市集，高處飽覽大嶼山旖旎風光，學習製作大澳著名的特產鹹蛋黃，認識「東方威尼斯」的獨特飲食文化。

考察團讚揚香港穆斯林旅遊已提升至新層次，並指酒店、餐廳、食品等穆斯林旅遊生態圈已準備就緒，將有助未來籌辦訪港旅行團。至今香港已有53間酒店、5個景點和會展場地成功申請並取得穆斯林友善評級；而獲清真認證的餐廳數目亦已增至超過140間。

旅發局副總幹事葉貞德表示，樂見更多業界把握穆斯林市場機遇，未來亦會加強於穆斯林客源市場推廣香港旅遊。

印尼旅行社「Moslem Tour–Panorama JTB」代表ABSadewa指出，當地的穆斯林外遊市場龐大，而香港酒店、餐廳的穆斯林旅遊生態圈已準備就緒，對印尼市場尤其是穆斯林旅客而言，他們將會發現香港的穆斯林旅遊已提升至新層次。

另一印尼旅行社「Aviatour」代表Salwa指出，今次訪港不但親身走訪香港不同旅遊景點，亦對香港旅遊界的穆斯林友善配套有更深入的了解，有助未來籌辦訪港旅行團或旅遊產品，吸引更多穆斯林旅客來港。